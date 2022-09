Colpaccio Cerignola. Fidelis Andria battuta a domicilio

L'Audace Cerignola vince la sua seconda partita in Serie C nell'arco di tre giorni e, soprattutto, rinvigorisce poderosamente il morale battendo in trasferta la Fidelis Andria in quello che, a tutti gli effetti, era uno scontro diretto con un'altra antagonista nella corsa all'obiettivo salvezza. Ci pensa Neglia a sbloccarla al 18' e bomber Malcore chiude la contesa già allo scadere della prima frazione. Nella ripresa i cerignolani non devono fare altro che controllare la gara e portare a casa il risultato. La Fidelis Andria, tuttavia, accorcia le distanze con Orfei al 61' e avrebbe tutto il tempo per cercare di raddrizzare le sorti del derby. Ma alla fine esultano gli uomini di mister Pazienza che passano a quota 6 in classifica a pari merito con le ben più quotate Pescara, Juve Stabia e Monopoli. Un successo che sommato a quello contro il Giugliano proietta i gialloblu alla sfida di domenica prossima al "Monterisi" contro la corazzata Catanzaro. Arrivarci in condizioni psicologiche positive è il viatico migliore per affrontare la squadra che ambisce alla promozione diretta in Serie B.

"Sono soddisfatto per il risultato e per la prestazione - commenta a fine match mister Pazienza - Una partita di categoria dove abbiamo saputo soffrire e siamo rimasti compatti anche nei momenti di difficoltà contro una squadra ben organizzata. I miei hanno saputo leggere bene la gara, specie nel primo tempo, dove abbiamo fatto molto bene nelle ripartenze. Abbiamo dato continuità a quanto di buono fatto domenica scorsa. Ho chiesto ai miei ragazzi di diventare squadra nel più breve tempo possibile e ci stanno riuscendo. Una vittoria che dedichiamo con gioia ai tifosi che ci stanno sostenendo entusiasticamente fin dal primo giorno ed è nostro dovere continuare a nutrire il loro entusiasmo".

FIDELIS ANDRIA - Savini, Hadziosmanovic, Dalmazzi, Ercolani, Mariani; Paolini, Arrigoni, Urso; Orfei, Sipos, Pavone. In panchina: Zamarion, Tortorelli, Graziano, Pinelli, Mercurio, Delvino, Candellori, Djibril, Zenelaj, Fabriani, Alba, Milillo, Persichini, Bolsius. Allenatore: Mirko Cudini

AUDACE CERIGNOLA - Saracco, Coccia, Gonnelli, Ligi, Giofrè; Langella, Capomaggio, Tascone; Achik, Malcore, Neglia. In panchina: Fares, Trezza, Olivera, Russo, Bianco, Allegrini, Inguscio, D'Ausilio, Botta, D'Andrea, Sainz-Maza, Mancarella, Farucci, Vitali. Allenatore: Michele Pazienza