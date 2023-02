Precedenti favorevoli al Crotone contro il Foggia allo "Scida"

L'ultima volta all'Ezio Scida il Foggia di Grassadonia ne prese 4 dal Crotone del grande ex, Giovanni Stroppa. Era la Serie B edizione 2018/2019, unico confronto in Serie B tra due squadre che si sono sempre affrontate in Serie C. Complessivamente, i precedenti tra foggiani e pitagorici in terra calabrese sono a favore dei padroni di casa con 6 vittorie e due pareggi. Il Foggia si è imposto a Crotone tre volte: la prima nel 50/51 e poi nel 59/60 e 61/62, entrambe le volte per 1-0 e in entrambi i casi grazie al gol messo a segno da Ciccio Patino.

Di seguito l'elenco completo dei precedenti tra Foggia e Crotone

Serie B 2018/2019

Crotone-Foggia 4-1 (Faraoni, Firenze, Nalini, Rhoden (Kr), Mazzeo (Fg)

Serie C1/B 2008/2009

Crotone-Foggia 1-0 (Calil)

Serie C1/B 2003/2004

Crotone-Foggia 1-0 (rig.Porchia)

Serie C1/B 1998/1999

Crotone-Foggia 0-0

Serie C 1961/1962

Crotone-Foggia 0-1 (Patino)

Serie C 1959/1960

Crotone-Foggia 0-1 (Patino)

Serie C 1951/1952

Crotone-Foggia 4-1 (Colombo, Pugliese, Robotti (Kr); Di Fonte (F); Colombo (Kr)

Serie C 1950/1951

Crotone-Foggia 1-2 (Di Fonte (Fg); Robotti (Kr); Di Fonte (Fg)

Serie C 1949/1950

Crotone-Foggia 6-3 (Vigna, Piacentini (Kr); Lanciaprima (Fg); Ronchi (Kr); Geraci (Fg); Piacentini x2 (Kr); Geraci (Fg); Piacentini (Kr)

Serie C 1948/1949

Crotone-Foggia 1-1 (Spatuzzi (Fg), D’Allora (Kr)

Serie C 1947/1948

Crotone-Foggia 1-0 (Frank)