Tonin illude, poi il Crotone rimonta: il Foggia cade allo ‘Scida’

Si ferma a sette la striscia di risultati utili consecutivi del Foggia che cade allo 'Scida' di Crotone. Una sconfitta che ci può stare, vista la caratura dell'avversario (una testa di serie, come l'ha definita ieri Cudini), ma le argomentazioni per recriminare ai satanelli non mancano di certo. A cominciare dall'andamento della partita, che ha visto i rossoneri sbloccare subito la partita e comandare il match per oltre mezz'ora. Il gol di Gomez ha cambiato faccia alla partita. Il resto lo hanno fatto un approccio a inizio ripresa quanto meno rivedibile unito a un calo al quale mister Cudini ha provato subito a porre rimedio. Le correzioni non sono bastate a scongiurare il k.o.

PRIMO TEMPO – Gli episodi nel calcio cambiano gli umori e, a volte, anche le partite. Fino al gol di Gomez la partita dello ‘Scida’ ha un copione ben definito. Da una parte c’è una squadra in salute, mentale, fisica e tattica; dall’altra una formazione con evidenti fragilità emozionali e una identità che si fatica a inquadrare. Quanto preannunciato alla vigilia si consuma anche nella realtà: Zauli passa al 3-5-2, sia per dare risposta alla ricerca di equilibri difensivi, che per sfruttare la forma delle due bocche di fuoco Gomez e Tumminello, altrimenti alternativi con un altro sistema di gioco. Dall’altra parte Cudini conferma per la prima volta interamente l’undici iniziale, forte della grande prestazione con il Brindisi. Non solo le scelte vengono ribadite, ma anche la qualità della prestazione. La strada si fa anche in discesa quando all’8’ Tonin taglia bene centralmente e spedisce in rete il delizioso invito da destra di Peralta. L’italoargentino è l’uomo in più dei rossoneri, che infatti si appoggiano molto sul versante destro, dove anche Salines si presenta con frequenza. Sono diverse le situazioni interessanti che si potrebbero consumare nella trequarti degli ‘squali’. A mancare è solo l’atto finale e non è un dettaglio irrilevante, perché è ciò che tiene in bilico il match. Dall’altra parte, invece, lo spartito del Crotone è un po’ banalotto: si punta quasi sempre sullo sviluppo in ampiezza per cercare il crosso del quinto verso il centro. Come nella duplice occasione (con duplice intervento di Nobile prima su Bruzzaniti poi su Tumminello) che precede di pochi minuti il pari di Gomez, come nell’azione dello stesso gol del nove rossoblu, bravo a raccogliere sul primo palo il traversone di Vitale e beneficiare di un posizionamento di Nobile un po’ così. La rete rinvigorisce i padroni di casa, che chiudono in avanti e assumono anche il comando del palleggio. Fortuna che le iniziative di Tribuzzi e Vitale non trovino il conforto della precisione.

SECONDO TEMPO – L’avvio di ripresa sembra quasi una prosecuzione della prima frazione. Come se l’intervallo non ci fosse stato. Il Foggia sbarazzino della prima mezz’ora è sparito, mentre il Crotone sembra ringalluzzito anche sul piano atletico. L’appassimento dei satanelli si evidenzia anche nella cattivissima copertura del campo. La squadra di Cudini non tiene più le distanze e becca gol su una ripartenza che farebbe andare di matto qualsiasi allenatore. È Vitale a penetrare in area su perfetto invito di Gomez e a bucare Nobile. Tutto capovolto. Il calo dei satanelli è evidente, tanto che paventare una imbarcata non è un pensiero peregrino. Cudini se ne accorge ben presto e ristabilisce un po’ di ordine, richiamando Tonin e, soprattutto, Schenetti. Dentro Tounkara e Marino e squadra che si sistema con un 3-5-2 puro. Non è una revisione tardiva, perché il tempo per ripristinare quanto meno la parità c’è. E infatti il Foggia riprende in mano il match, mentre quelli del Crotone progressivamente cominciano a stare sulle gambe. Anche Zauli attinge alla panchina, inserendo prima Leo per Gigliotti, poi cambiando l’intera coppia d’attacco (dentro gli ex D’Ursi e Vuthaj) oltre a Giannotti per Vitale. Il gol dei satanelli arriverebbe pure con Vezzoni, ma la deviazione dell’esterno – su illuminante giocata di Peralta – arriva in seguito a una partenza oltre la linea difensiva. Sul piede dell’altro ex Loiacono si infrangono la conclusione di Tounkara e le speranze rossonere. Vince il Crotone, Zauli può respirare. Per il Foggia una sconfitta che non farà male, ma qualche rimpianto lo alimenta di certo.

Crotone-Foggia 2-1: il tabellino

CROTONE (3-5-2) Dini; Loiacono, Gigliotti (23’st Leo), Bove; Bruzzaniti, Tribuzzi, Felippe, Petriccione, Vitale (36’st Giannotti), Tribuzzi; Gomez (36’st Vuthaj), Tumminello (27’st D’Ursi). A disposizione: Lucano, D’Alterio, Giron, Crialese, Cantisani, Spaltro, Schirò, Pannitteri. Allenatore: Zauli

FOGGIA (3-4-1-2) Nobile; Salines, Carillo, Rizzo; Garattoni, Martini (33’st Beretta), Di Noia (45’st Odjer), Vezzoni (45’st Antonacci); Schenetti (16’st Marino); Peralta, Tonin (16’st Tounkara). A disposizione: Cucchietti, De Simone, Riccardi, Fiorini, Papazov, Rossi, Idrissou, Brancato. Allenatore: Cudini

Arbitro: Turrini di Firenze

Assistenti: Cirilli - Pressato

Quarto ufficiale: Restaldo

Marcatori: 8’pt Tonin (F), 38’pt Gomez (KR), 10’st Vitale (KR)

Ammoniti: Carillo (F), Gigliotti (KR), Garattoni (F), Leo (KR)