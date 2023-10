Crotone-Foggia 2-1: le pagelle dei rossoneri

Serie C Girone C

CROTONE (3-5-2) Dini 6; Loiacono 6,5 Gigliotti 5,5 (23’st Leo 6) Bove 6; Bruzzaniti 6 Felippe 6 Petriccione 6 Vitale 7,5 (36’st Giannotti s.v.) Tribuzzi 6,5; Gomez 7 (36’st Vuthaj s.v.) Tumminello 6,5 (27’st D’Ursi 6). A disposizione: Lucano, D’Alterio, Giron, Crialese, Cantisani, Spaltro, Schirò, Pannitteri. Allenatore: Zauli 6,5

FOGGIA (3-4-1-2) Nobile 5,5; Salines 5,5 Carillo 5 Rizzo 5,5; Garattoni 5 Martini 5,5 (33’st Beretta s.v.) Di Noia 6 (45’st Odjer s.v.) Vezzoni 6 (45’st Antonacci s.v.); Schenetti 6 (16’st Marino 6); Peralta 7 Tonin 6,5 (16’st Tounkara 5,5). A disposizione: Cucchietti, De Simone, Riccardi, Fiorini, Papazov, Rossi, Idrissou, Brancato. Allenatore: Cudini 5,5

Arbitro: Turrini 6,5

Assistenti: Cirilli 6 – Pressato 7

Nobile 5,5 – Nell’economia del match il cattivo posizionamento sulla capocciata di Gomez finisce per avere un peso specifico superiore al doppio intervento con cui aveva salvato il risultato poco prima. A inizio ripresa rischia un altro pastrocchio con una respinta imperfetta.

Salines 5,5 – Quando la squadra corre e tiene i giri alti è tra i migliori. Gioca d’anticipo e accompagna spesso l’azione d’attacco. Poi va in affanno anche lui. E nell’azione del 2-1 non accorcia su Gomez, ma pensa a rincorrere Vitale che gli ha già preso metri sulla corsa.

Carillo 5 – Becca un giallo in un’azione di gioco in cui è lui ad avere il possesso. Si perde Gomez che ha tempo e spazio (tanto) per tradurre in gol l’invito di Vitale. Nel finale rischia di far gioire pure Vuthaj, che lo aggira con troppa facilità.

Rizzo 5,5 – Anche lui va in apnea quando la squadra perde le distanze. Nell’azione del raddoppio non riesce a fermare Tumminello, pur affidandosi a metodi poco ortodossi.

Garattoni 5 – Finché la squadra governa il match e costruisce soprattutto a destra si mette in mostra positivamente. Ma il Crotone poi inizia a spingere e lo fa sempre sul suo versante. Difensivamente la sua prestazione è da cestinare in fretta.

Martini 5,5 – È un discorso collettivo. Fino al gol di Gomez c’è un Foggia. Dopo, è tutta un’altra musica. Il classe 2004 perde la bussola e non la ritrova più. Sul gol di Gomez, forse, dovrebbe scivolare lui su Vitale, unico uomo sul quale non c’è nessuna maglia bianca in pressione (33’st Beretta s.v.).

Di Noia 6 – Niente a che vedere con la sontuosa prestazione con il Brindisi. Ma di fatto è l’unico che cerca di predicare calma e fare cose sensate in mezzo ai compagni obnubilati (45’st Odjer s.v.).

Vezzoni 6 – La cosa migliore la fa a metà primo tempo, quando fa una mega-diagonale per chiudere su un avversario. Non fa magie, né combina disastri. Le situazioni negative si consumano lontano da lui. Segna il gol del pari, peccato che fosse in fuorigioco e neppure di molto (45’st Antonacci s.v.).

Schenetti 6 – Per un tempo è un ottimo Schenetti. È lui ad avviare l’azione del vantaggio rossonero. I tre davanti si cercano e si trovano. Poi però c’è anche il secondo tempo e il suo quarto d’ora non è proprio da incorniciare. Sacrificato quando la squadra si scolla e c’è da rimetterla in sesto (16’st Marino 6 – Con lui in campo la squadra riprende distanze e fiducia. Cerca pure la conclusione che non va troppo distante dal palo).

Peralta 7 – Uomo copertina del Foggia, peccato che la prestazione non porti punti. Al di là dell’assist per Tonin, c’è la prestazione totale fatta di giocate di qualità e intuizioni imprevedibili che lo rendono pressoché immarcabile. Inventerebbe anche il 2-2 se Vezzoni non partisse qualche centimetro oltre la linea difensiva.

Tonin 6,5 – Alla prima palla gol che gli arriva la mette. Come fanno gli attaccanti di un certo livello. Nella ripresa sparisce dai radar, ma la colpa non è di certo la sua (16’st Tounkara 5,5 – Mezz’ora e poco più per ritrovare il campo dopo settimane. È arrugginito e si vede da come (non) gestisce certi palloni potenzialmente pericolosi. L’ultima palla gol se la ritrova in pieno recupero, quando quelli del Crotone si incartano in area. Lui però non è reattivo a sufficienza e si fa murare da Loiacono. Gli va dato tempo, sperando che basti a ritrovare il Tounkara di Viterbo).

Cudini 5,5 – La squadra ha due colpe, quella di non aver chiuso la partita quando i presupposti c’erano e il pessimo approccio nel secondo tempo. È piuttosto rapido nel correggere la formazione quando vede che la squadra è oltremodo lunga, peccato che il Crotone l’avesse già ribaltata.