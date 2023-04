Cerignola all'esame Crotone

La sfida delle 14:30 allo “Scida” di Crotone sancirà definitivamente la vera forza dell’Audace Cerignola in vista dei play-off. Un test probante contro la seconda forza del torneo con numeri da capolista se non fosse stato per i cugini del Catanzaro, autentica macchina da guerra con numeri record. I “pitagorici” hanno ben 74 punti frutto di 21 vittorie e undici pareggi. Tre le sconfitte subite (contro Foggia, Catanzaro e Avellino e tutte in trasferta) per un totale di 52 gol messi a segno e 29 incassati. Numeri decisamente interessanti per una compagine che, in corso d’opera, ha pure cambiato allenatore con Lamberto Zauli che ha preso il posto di Franco Lerda. Tra le mura amiche, i crotonesi hanno vinto dodici volte e pareggiato in cinque circostanze incassando appena 6 reti e mettendone a segno 22 (meno di quelle segnate in trasferta). Cannoniere della squadra è l’attaccante Gomez con tredici centri seguito dal compagno di reparto, Chiricò, a quota dodici. Tre gol a testa per i centrocampisti Tribuzzi e Vitale. Due ciascuno per il difensore Golemic; i centrocampisti Awua, D’Errico arrivato a gennaio dal Bari assieme al difensore Gigliotti, e Petriccione; gli attaccanti Kargbo e Pannitteri. Una rete a testa per i difensori Crialese e Cuomo, per il centrocampista Carraro e per gli attaccanti Cernigoi e D’Ursi, entrambi arrivati a gennaio rispettivamente dal Feralpisalò e dal Foggia.

All’andata fu Awua a regalare i tre punti ai rossoblù al “Monterisi”.

Arbitro dell’incontro sarà Leonardo Mastrodomenico di Matera.



Di seguito l’attuale rosa del Crotone. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 35esima giornata.

CROTONE – Allenatore: Franco Lerda poi Lamberto Zauli

PORTIERI

22 - Paolo Branduani (Confermato – 1989) (15/-12)

1 - Andrea Dini (Confermato – 1996) (20/-17)



DIFENSORI

6 - Davide Bove (Confermato – 1998) (12/0)

26 - Luca Calapai (Confermato – 1993) (27/0)

23 - Carlo Crialese (Confermato – 1992) (19/1)

3 - Giuseppe Cuomo (Confermato – 1998) (25/1)

18 – Guillaume Gigliotti (Proveniente dal Bari – 1989) (7/0 + 0/0 nel Bari)

2 - Maxime Giron (Confermato – 1994) (21/0)

5 - Vladimir Golemic (Confermato – 1991) (29/2)

14 - Vasile Mogos (Confermato – 1992) (15/3)

15 - Federico Papini (Confermato – 1999) (16/0)

36 - Riccardo Spaltro (Confermato – 2000) (2/0)



CENTROCAMPISTI

86 - Theophilus Awua (Confermato – 1998) (28/2)

21 - Marco Carraro (Confermato – 1998) (21/1)

27 – Andrea D’Errico (Proveniente dal Bari – 1992) (10/2 + 10/0 nel Bari)

10 - Jacopo Petriccione (Confermato – 1995) (32/2)

19 - Alessio Tribuzzi (Confermato – 1998) (33/3)

13 - Mattia Vitale (Confermato – 1997) (31/3)



ATTACCANTI

11 – Iacopo Cernigoi (Proveniente dal Feralpisalò – 1995) (11/1 + 19/0 nel Feralpisalò)

32 - Cosimo Chiricò (Confermato – 1991) (34/12)

7 – Eugenio D’Ursi (Proveniente dal Foggia – 1995) (15/1 + 15/1 nel Foggia)

9 - Guido Gomez (Confermato – 1994) (32/13)

24 - Augustus Kargbo (Confermato – 1999) (27/2)

77 - Orazio Pannitteri (Confermato – 1999) (21/2)

CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

48 - Sergio Yakubiv (D) (Proveniente dall’A.Fiuggi e poi ceduto al Virtus Francavilla – 2002) (0/0)

7 - Pasquale Giannotti (C) (Confermato e poi ceduto al Monopoli – 1999) (11/0)

20 - Luis Rojas (C) (Proveniente dal Bologna e poi ceduto alla Pro Vercelli – 2002) (6/0)

Thomas Schirò (C) (Confermato e poi ceduto alla Turris – 2000) (0/0)

11 - Gabriele Bernardotto (A) (Proveniente dal Teramo e poi ceduto alla Carrarese – 1997) (6/0)

37 - Giuseppe Panico (A) (Proveniente dalla Pro Vercelli e poi ceduto alla Lucchese – 1997) (7/0)

93 - Marco Tumminello (A) (Proveniente dalla Reggina e poi ceduto al Gelbison – 1998) (13/0)