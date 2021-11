Cambia l'orario di Catanzaro-Foggia: calcio d'inizio anticipato alle ore 12

Serie C Girone C

Cambio di orario per la partita tra Catanzaro e Foggia. La sfida valida per il 17° turno di andata del girone C di Serie C, che era inizialmente programmata alle 17.30, è stata infatti anticipata alle ore 12.

Ad annunciarlo, con una nota ufficiale, la Lega Pro che ha disposto la variazione "a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate".

In vista della partita di domenica, il Catanzaro si presenterà senza il tecnico Antonio Calabro, esonerato nella giornata di oggi. Fatale per il tecnico il deludente pareggio maturato ieri in casa del Monterosi e il sesto posto in campionato, posizione non in linea con gli ambiziosi obiettivi di inizio stagione.