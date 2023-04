Iemmello castiga ancora il Foggia, rossoneri fuori dalla corsa al terzo posto

La lotta per il terzo posto proseguirà fino all’ultima giornata, ma non ci sarà il Foggia tra i protagonisti. I rossoneri cadono al ‘Ceravolo’ e il contestuale successo in rimonta del Pescara contro il Monopoli rende insanabile il gap tra gli abruzzesi e la squadra di Delio Rossi, che in un colpo solo cede anche il quarto e il quinto posto a Cerignola e Picerno. In poche parole, i satanelli non sono più padroni del proprio destino. Al ‘Ceravolo’ è successo tutto nel primo tempo, dalla doppietta dell’ex Iemmello (grazie alla quale il Catanzaro ha raggiunto le 100 reti in campionato, ndr) alla perla illusoria di Bjarkason, fino al penalty che Thiam ha respinto all’altro ex col dente avvelenato Curcio. Inutile il forcing rossonero nella seconda frazione alla ricerca di un pareggio che avrebbe tenuto in piedi anche il sogno podio. Resta da salvare la coraggiosa prestazione, al netto delle disattenzioni difensive e della poca brillantezza degli attaccanti.

PRIMO TEMPO – Quando ci sono di mezzo il Foggia, il Catanzaro, Iemmello, Curcio e gli altri, spazio per la noia ce n’è davvero poco. E anche la gara del ‘Ceravolo’ lo conferma. Vivarini si affida a un turnover parziale, affidando la linea offensiva agli ex Curcio e Iemmello, e le fasce a Katseris e Tentardini. Rossi risolve l’unico dubbio della vigilia con Bjarkason nella posizione dello squalificato Garattoni, confermando in blocco il resto della squadra, anche perché l’ormai conclamata ristrettezza della rosa non consente neppure di abbozzare le rotazioni. Il Catanzaro non ha granché da chiedere e nemmeno da dare a un campionato cannibalizzato senza appello per nessuno. Eppure, è partita vera. Lo è sicuramente per l’ex ‘Re’ dello ‘Zaccheria’, che impiega meno di un giro di lancetta per bucare la porta di Thiam. Il gol arriva per gentile concessione di Rizzo, il cui retropassaggio per Kontek non è calibrato per niente bene, diventando un perfetto assist per l’attaccante giallorosso. Il Foggia, però, c’è. Quando la palla scavalla la metà campo dei padroni di casa, la squadra di Rossi dà l’impressione di poter sempre costruire qualcosa di interessante. Le buone intenzioni non trovano il conforto della concretezza, un po’ per la buona opposizione del terzetto difensivo avversario, un po’ per l’imprecisione dei rossoneri. La stessa mancanza di pulizia che la squadra di Rossi denuncia anche quando si cerca di costruire dal basso e che al 12’ conduce l’altro ex eccellente Curcio a un passo dal raddoppio (destro a giro dalla distanza alto). Il bis arriva comunque, al 16’, e anche stavolta la difesa rossonera ha più di qualcosa da farsi rimproverare. Iemmello, spalle alla porta, la mette dentro col tacco, senza particolari opposizioni. Sempre sugli sviluppi di un corner il Foggia trova il gol della speranza. Lo firma Bjarkason, con un destro a giro di grazia e qualità. La speranza che Thiam tiene in vita, quando in chiusura di tempo respinge in angolo il penalty calciato da Curcio. In 45’ non si può dire che sia accaduto poco.

SECONDO TEMPO – La partita di Iemmello dura solo un tempo a causa di un colpo alla spalla rimediato a fine primo tempo. Ma trequarti d’ora son bastati per determinare. Al suo posto dentro Cianci, che con Curcio combina l’azione che porta alla più ghiotta chance che i calabresi costruiscono nella ripresa. L’unica, a voler essere precisi. L’intera ripresa vede il Foggia stazionare nella metà campo avversaria, ma è proprio lì che si vedono i quasi quaranta punti di divario tra le due formazioni. Viene quasi naturale pensare che a parti invertite la produzione offensiva sarebbe molto più ricca. Invece, il forcing rossonero è del tutto infruttuoso, anche per la giornata no degli attaccanti. Delio Rossi, al quale farebbe comodo il ben di Dio a disposizione del collega, non può fare altro che giocarsi la ormai consolidata staffetta Iacoponi-Peralta. L’uscita di Petermann al 26’ (dentro Odjer) affida totalmente le chiavi della mediana e la licenza di inventare al pur ispirato Schenetti, ma i rossoneri non vanno oltre una pur bella conclusione d’esterno mancino di Costa. La circolazione di palla perde di brillantezza ed efficacia negli ultimi 15 metri. Neppure i tre angoli finali, con Thiam attaccante aggiunto, cambiano la storia.

Catanzaro-Foggia 2-1: il tabellino

CATANZARO (3-5-2) Sala; Scognamillo, Fazio, Gatti; Katseris (21’st Rolando), Sounas (15’st Bombagi), Ghion, Pontisso (29’st Welbeck), Tentardini; Curcio (15’st Biasci), Iemmello (1’st Cianci). A disposizione: Fulignati, Martinelli, Verna, Brighenti, Cinelli, Megna, Situm. Allenatore: Vivarini

FOGGIA (3-5-2) Thiam: Leo (38’st Rutjens), Kontek, Rizzo; Bjarkason, Frigerio, Petermann (26’st Odjer), Schenetti, Costa; Ogunseye, Iacoponi (11’st Peralta). A disposizione: Raccichini, Di Pasquale, Di Noia, Markic. Allenatore: Rossi

Arbitro: Angelucci di Foligno

Assistenti: Ferrari di Rovereto – Pascali di Bologna

Quarto ufficiale: Striamo di Salerno

Marcatori: 1’pt, 16’pt Iemmello (C), 27’pt Bjarkason (F)

Ammoniti: Pontisso (C), Curcio (C), Costa (F)

Note: 44’pt Thiam (F) respinge rigore a Curcio