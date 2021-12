Catanzaro-Foggia 2-0: le pagelle dei rossoneri

Terza sconfitta stagionale in campionato per il Foggia di Zeman, che cade in casa del Catanzaro. Un pomeriggio che ha visto i rossoneri in partita per un tempo, fino al gol di Vazquez che ha rotto gli equilibri in chiusura di prima frazione. Nella ripresa i rossoneri non sono andati oltre una timida reazione iniziale, per poi arrendersi definitivamente al 26' dopo la sfortunata autorete di Sciacca, comunque tra i migliori dei suoi. Poche le sufficienze, dal portiere Alastra alla mezzala Gallo, mentre delude l'intero reparto avanzato.

CATANZARO (3-5-2) Branduani 6; Scognamillo 6,5, De Santis 6,5 Gatti 6; Fazio 6,5 Verna 6,5 Welbeck 7 Bombagi 6,5 (34’ st Bearzotti s.v.) Vandeputte 6,5; Vazquez 7,5 (34’ st Carlini s.v.) Cianci 7 (44’ st Curiale s.v.). A disposizione: Nocchi, Romagnoli, Bayeye, Monterisi, Porcino, Ortisi, Risolo. Allenatore: Vivarini 7

FOGGIA (4-3-3) Volpe 6,5; Garattoni 5,5 (1’ st Martino 5) Di Pasquale 5,5 (34’ st Girasole s.v.) Sciacca 6,5 Nicoletti 6; Garofalo 5,5 Petermann 5,5 Gallo 6 (23’ st Rocca 5,5); Tuzzo 5 (1’ st Merkaj 5) Ferrante 5,5 Curcio 5. A disposizione: Domingo Dall’asso, Rizzo Pinna, Maselli, Vigolo, Di Jenno. Allenatore: Zeman 5,5

Arbitro: Fontani di Siena 6,5