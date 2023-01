Il Cerignola nel "tempio" della "corazzata" Catanzaro

Un impegno proibitivo sulla carta. Una sfida da far tremare i polsi. L’Audace Cerignola di mister Pazienza sarà di scena al “Ceravolo” di Catanzaro domenica alle 14:30 contro la capolista assoluta e indiscussa del girone C di Serie C. O, se preferite, contro la squadra che ha ormai più di mezza Serie B in tasca, praticamente da inizio stagione. I numeri dei giallorossi di mister Vincenzo Vivarini parlano chiaro, del resto: 60 punti in 22 giornate, 19 vittorie, tre pareggi, nessuna sconfitta, ben 58 gol fatti, appena otto subiti. Numeri record che, però, non ha certo contribuito il Cerignola che, all’andata, fermò sul due pari i calabresi che solo al novantesimo riuscirono a rintuzzare la gioia dei cerignolani per una vittoria ormai quasi in saccoccia. Il rendimento casalingo dei catanzaresi è chiaro: undici partite giocate, undici vittorie per 36 gol fatti e quattro subiti. Cannoniere della squadra è, ovviamente, Pietro Iemmello con 13 reti, seguito dal compagno d’attacco Biasci a quota undici. Sounas, centrocampista, e Vandeputte, trequartista, sono a quota 6. Quattro a testa per gli attaccanti Cianci e Alessio Curcio; due a testa per capitan Luca Martinelli, per il trequartista Bombagi e per l’attaccante Situm; una a testa per i difensori Fazio, Scognamillo e Tentardini e per i centrocampisti Ghion, Katseris e Pontisso. Una rete anche per il difensore Mulè, passato a gennaio al Monopoli e, per ora, l’unica operazione di mercato effettuata dai calabresi.

Le uniche due sconfitte subite dal Catanzaro, in questa stagione, sono arrivate all’esordio in Coppa Italia, a luglio, contro il Modena e contro il Foggia per 2-0 allo Zaccheria, nei quarti di Coppa Italia di Serie C, a dicembe, dopo aver eliminato il Potenza e l’Avellino (ai rigori) nei turni precedenti.

All’andata l’Audace Cerignola assaporò il gusto dell’impresa fino al minuto 87: all’iniziale vantaggio degli ospiti di Biasci, risposero bomber Malcore e Coccia. Pontisso, in “zona Cesarini” salvò la faccia ai suoi al “Monterisi”.

Arbitro dell'incontro sarà Claudio Petrella di Viterbo.

Di seguito l’attuale rosa del Catanzaro. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate 22esima giornata.

CATANZARO – Allenatore: Vincenzo Vivarini

PORTIERI

1 - Andrea Fulignati (Confermato – 1994) (22/-8)

16 - Andrea Sala (Confermato – 1993) (0/-0)



DIFENSORI

23 - Nicolò Brighenti (Confermato – 1989) (21/0)

13 - Pasquale Fazio (Confermato – 1989) (3/1)

44 - Riccardo Gatti (Confermato – 1997) (2/0)

5 - Luca Martinelli (Confermato – 1988) (20/2)

14 - Stefano Scognamillo (Confermato – 1994) (21/1)

3 - Alberto Tentardini (Confermato – 1996) (16/1)



CENTROCAMPISTI

10 - Francesco Bombagi (Confermato – 1989) (16/2)

88 - Antonio Cinelli (Confermato – 1989) (14/0)

18 - Andrea Ghion (Confermato – 2000) (20/1)

77 - Panos Katseris (Confermato – 2001) (10/1)

20 - Simone Pontisso (Confermato – 1997) (16/1)

7 - Gabriele Rolando (Confermato – 1995) (3/0)

24 - Dimitrios Sounas (Confermato – 1994) (18/6)

8 - Luca Verna (Confermato – 1993) (22/0)

6 - Nana Welbeck (Confermato – 1994) (8/0)



ATTACCANTI

28 - Tommaso Biasci (Confermato – 1994) (21/11)

99 - Pietro Cianci (Confermato – 1996) (19/4)

21 - Alessio Curcio (Confermato – 1990) (21/4)

9 - Pietro Iemmello (Confermato – 1992) (21/13)

92 - Mario Situm (Confermato – 1992) (13/2)

27 - Jari Vandeputte (Confermato – 1996) (21/6)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

17 – Enrico Bearzotti (D) (Proveniente dal Trento e poi svincolato – 1996) (0/0)

45 - Erasmo Mulè (D) (Proveniente dal Cesena e poi ceduto al Monopoli – 1999) (1/1)