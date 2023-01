Poker del Catanzaro al 'Ceravolo': Iemmello e Vandeputte strapazzano il Cerignola

Serie C Girone C

Si ferma a quattro il ciclo di risultati utili consecutivi dell’Audace Cerignola, fermato in casa della capolista Catanzaro con un rotondo 4-0. Troppo forte la squadra di Vivarini, che beneficia anche del pari del Crotone in casa del Monterosi, per incrementare ulteriormente il margine di vantaggio sui pitagorici (salito a otto lunghezze).

Al Cerignola non è bastato un buon primo tempo, giocato a viso aperto nonostante un terreno di gioco in condizioni piuttosto precarie per via delle forti precipitazioni di questi ultimi giorni.

Pazienza conferma il 3-5-2, ma rinuncia a sorpresa a Capomaggio in difesa e a Tascone a centrocampo. Tocca a Blondett guidare il pacchetto arretrato, con Coccia e Ligi braccetti. In mezzo, c’è Bianco con Langella e Sainz Maza, mentre Achik e D’Ausilio presidiano le corsie. Vivarini conferma la coppia Iemmello-Biasci, che saranno ancora una volta protagonisti insieme a Vandeputte. A sbloccarla è proprio Biasci al 25’ del primo tempo, in un’azione di ‘gialappiana’ memoria. Iemmello scambia nello stretto con Ghion, penetra in area e calcia, la palla passa sotto le gambe di Saracco, appostato davanti alla porta c’è Coccia, il cui rilancio sghimbescio colpisce Blondett generando un campanile, sul quale la punta giallorossa può avventarsi di testa. Uno a zero.

La reazione del Cerignola sta tutta in una potenziale ripartenza bloccata da Brighenti. Al 42’, arriva il raddoppio. Lo segna Vandeputte con una violenta punizione dal limite deviata da un difensore dell’Audace. Lo stesso esterno belga potrebbe bissare due minuti più tardi, ma il suo destro dal limite trova la pronta replica di Saracco.

La storia non cambia nella ripresa. Il Catanzaro impone con veemenza la sua superiorità. Saracco si oppone al 4’ su Biasci – ben servito da Iemmello –, ma non può nulla due minuti dopo sul numero nove, che penetra in area al termine di un delizioso scambio con Verna, e appoggia comodamente in rete. Passano soltanto cinque giri di lancette e l’ex attaccante del Foggia chiude con un preciso pallonetto un contropiede azionato da Ghion e rifinito da uno scatenato Vandeputte. Pazienza richiama Achik, D’Ausilio e Malcore, mentre Vivarini si concede la solita rotazione delle punte, con gli innesti di Curcio e Cianci. Il primo ispira l’occasione di Sounas, che trova l’ennesima opposizione di Saracco, il quale scongiura il quinto gol opponendosi anche a Cianci. Il Cerignola resta quarto in classifica, in attesa della sfida in programma domani sera tra Monopoli e Juve Stabia.

Catanzaro-Audace Cerignola 4-0: il tabellino

CATANZARO (3-5-2) Fulignati; Scognamillo, Brighenti, Martinelli; Situm (31'st Tentardini), Sounas, Ghion (22'st Pontisso), Verna, Vandeputte (43'st Rolando); Iemmello (22'st Curcio), Biasci (31'st Cianci). A disposizione: Sala, Gualtieri, Welbeck, Fazio, Scavone, Gatti, Cinelli, Megna. Allenatore: Vivarini

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2) Saracco; Coccia, Blondett, Ligi; Achik (12'st Russo), Bianco (5'st Capomaggio), Langella, Sainz Maza (12'st Ruggiero), D'Ausilio (12'st Tascone); Malcore (28'st Samele), D'Andrea. A disposizione: Fares, Trezza, Allegrini, Mengani, Botta, Gonnelli, Giofrè. Allenatore: Pazienza

Arbitro: Petrella di Viterbo

Assistenti: Martinelli di Seregno - Tchato di Aprilia

Quarto ufficiale: Andreano di Prato

Marcatori: 25'pt Biasci (C), 42'pt Vandeputte (C), 6'st, 11'st Iemmello (C)

Ammoniti: Langella (AC), Sounas (C), Blondett (AC), Martinelli (C), Cianci (C), Samele (AC)