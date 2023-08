Calendario serie C, subito Taranto-Foggia alla prima giornata: per il Cerignola esordio con il Messina

Partirà con una trasferta decisamente impegnativa il campionato del Foggia di Mirko Cudini. Per i rossoneri la regular season partirà con un derby, contro il Taranto di Eziolino Capuano. L’esordio allo ‘Zaccheria’, invece, sarà contro il Giugliano, prima di un’altra trasferta probante, al ‘Partenio-Lombardi’ contro l’Avellino. Ultima giornata contro il Monterosi. Avvio, sulla carta, più soft per l’Audace Cerignola, che esordirà in casa contro il Messina, per poi far visita alla neopromossa Sorrento, prima del derby interno contro l’altra neopromossa Brindisi. Il Giugliano sarà l’ultimo avversario degli ofantini.

Per l’atteso derby di Capitanata, invece, bisognerà attendere la penultima giornata: il 17 dicembre sfida di andata al ‘Monterisi’, con ritorno allo ‘Zac’ il 21 aprile. Nel calendario stilato poco fa dalla Lega Pro, spunta una X nel girone C. Incognita che sarà risolta solo in seguito al pronunciamento del Consiglio di Stato sui ricorsi, in programma a fine agosto. Ragion per cui il Consiglio Direttivo di Lega ha disposto lo slittamento dell’inizio dei campionati di serie C al prossimo 3 settembre, con l’ultima giornata prevista per l’ultimo weekend di aprile. Il calendario prevederà una sola sosta (il 31 dicembre), ben quattro turni infrasettimanali (il 20 settembre, il 25 ottobre, il 14 febbraio e il 6 marzo) e l’impegno prenatalizio di sabato 23 dicembre. La partenza dei playoff è prevista per domenica 5 maggio, mentre i playout si svolgeranno l’11 e il 18 maggio.

Composizione dei gironi

Qualora il Consiglio di Stato nel caso di un’eventuale decisione del Consiglio di Stato che comporti la necessità della riammissione di due società alla Serie B ed al conseguente ripescaggio di due società in Serie C, la struttura dei gironi deliberati e dei successivi calendari non cambierà, ma verrà semplicemente inserita la prima società “ripescata” in Serie C come ventesima squadra del Girone C (laddove, attualmente, è indicata nel raggruppamento di girone la squadra X) e la seconda società “ripescata” in Serie C subentrerà nella posizione della seconda società che verrà riammessa in serie B, nel raggruppamento di girone di quest’ultima. Per quanto concerne il Calendario gare, le due società ripescate subentreranno, automaticamente, nelle programmazioni già previste rispettivamente per la squadra X e per la seconda società che verrà riammessa in serie B.

Questa soluzione consentirà di programmare per tempo, sia dal punto di vista logistico che sportivo, le gare a tutte le altre squadre che partecipano alla competizione. Per le due gare della prima giornata di campionato che dovessero essere interessate da tale eventuale modifica verrà concesso, su richiesta di almeno uno dei club coinvolti in ciascuna gara, il rinvio della stessa.

Nel caso di un’eventuale decisione del Consiglio di Stato che NON comporti la necessità di riammissioni alla Serie B e quindi di ripescaggi in Serie C la struttura dei gironi deliberati e dei successivi calendari muterà, sempre utilizzando il criterio della latitudine, nel seguente modo: - sostituendo nel girone A l’Alessandria (società con sede più a sud nel girone A) con il Brescia: quest’ultima subentrerà, automaticamente, nella programmazione gare già prevista per l’Alessandria; - sostituendo nel girone B il Pescara (società con sede più a sud del girone B) con l’Alessandria: quest’ultima subentrerà, automaticamente, nella programmazione gare già prevista per il Pescara; - inserendo il Pescara come ventesima squadra del girone C (laddove, attualmente, è indicata nel raggruppamento di girone la squadra X) che subentrerà, automaticamente, nella programmazione gare prevista per la squadra X. Questa soluzione, adottata nel rispetto dei criteri sino ad oggi seguiti per l’individuazione dei raggruppamenti di girone, consentirà di programmare per tempo sia dal punto di vista logistico che sportivo le gare a tutte le altre squadre che partecipano alla competizione. Per le tre gare della prima giornata di campionato che dovessero essere interessate da tale eventuale modifica verrà concesso, su richiesta di almeno uno dei club coinvolti in ciascuna gara, il rinvio della stessa.