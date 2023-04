Playoff serie C, quattro le possibili avversarie del Foggia al secondo turno: niente derby con il Cerignola

Con la giornata di ieri è andata in archivio anche la regular season della stagione 2022/2023 di serie C. La tormentata prima parte di stagione del Foggia si è conclusa con il miglior risultato raggiungibile alla vigilia della sfida con la Turris: il quarto posto, giunto anche grazie alle contemporanee mancate vittorie di Picerno (0-3 con il Pescara) e Audace Cerignola (2-2 a Castellammare di Stabia), garantisce alla squadra di Delio Rossi la possibilità di accedere direttamente al secondo turno dei playoff del girone C, privilegio di cui i satanelli non riuscirono a godere la scorsa stagione, quando dovettero sconfiggere Turris e Avellino per guadagnarsi la fase nazionale.

Le gare di ieri hanno anche decretato altri risultati importanti. Detto che le prime tre posizioni avevano già ottenuto il conforto dell’aritmetica, l’ultima giornata è stata fondamentale soprattutto per decretare la griglia dei playoff, degli spareggi salvezza e delle retrocessioni dirette.

Come detto, l’Audace Cerignola ha chiuso al quinto posto e nel primo turno dei playoff del girone C affronterà nuovamente la Juve Stabia, ma stavolta al ‘Monterisi’. Picerno-Potenza e Monopoli-Latina saranno le altre due sfide. La vincente, tra le tre sfide, classificatasi peggio nella regular season sarà l’avversaria del Foggia nel secondo turno. Scongiurato, pertanto, il derby con l’Audace Cerignola, ma anche l’eventuale sfida con il Picerno. Per i satanelli, nella peggiore delle ipotesi, sarà derby con il Monopoli (giunto al settimo posto) oppure con una tra Latina, Potenza e Juve Stabia qualora una di queste dovesse sovvertire il fattore campo.

In coda, grazie al successo ad Avellino, il Monterosi ha conquistato la salvezza diretta. Un risultato importante ottenuto malgrado la penalizzazione di due punti. La formazione laziale, giunta al quintultimo posto, ma con un margine sulla penultima superiore agli otto punti, ha evitato i playout decretando anche la retrocessione diretta della Viterbese, insieme alla Fidelis Andria. Nel girone C, dunque, si svolgerà un solo playout, quello tra Acr Messina e Gelbison. Le cose potrebbero cambiare qualora il Collegio di Garanzia del Coni dovesse accogliere il ricorso delle due formazioni laziali avverso i due punti di penalizzazione. Una ipotesi che appare remota, alla luce della bocciatura giunta già dalla Corte d’Appello Federale. Tuttavia, nel caso si concretizzasse, il Monterosi salirebbe a quota 44 e la Viterbese a quota 35, con quest’ultima che si riporterebbe a -8 dalla quintultima (che diventerebbe la Turris) garantendosi la possibilità di giocarsi la salvezza ai playout. Tutto si deciderà entro la prossima settimana. Il 6 maggio, infatti, è prevista la gara di andata degli spareggi salvezza.

Si terranno, invece, domenica prossima le sfide valide per il primo turno dei playoff girone.