Il Foggia è pronto a tornare in campo, ma sul fronte mercato ancora nessuna novità

Dopo un mese di sosta forzata dovuta all'emergenza Covid, la serie C è pronta a ripartire. Ed è pronto a ripartire il Foggia, che domenica prossima riceverà allo 'Zaccheria' il Latina. La squadra ha ripreso gli allenamenti quest'oggi dando il via alla settimana-tipo che si chiuderà con il match di campionato in programma alle 17.30.

I rossoneri si ritroveranno domani pomeriggio al campo scuola 'Mondelli-Colella, per proseguire con una doppia seduta mercoledì al campo Figc. Seguiranno due sedute mattutine giovedì e venerdì, sempre al campo Figc, e la rifinitura di sabato mattina.

Mercato - Dopo due settimane si attendono ancora le prime ufficialità in casa Foggia. Gli obiettivi restano i medesimi, ovvero un giocatore per reparto. Tanti, come è ormai consuetudine, i nomi accostati ai rossoneri, alcuni veritieri, altri un po' meno. Si cerca sempre un terzino, non per sostituire Garattoni - il cui infortunio, come ha annunciato il presidente Canonico, è meno grave del previsto -, ma Di Jenno. In difesa si attende sempre un responso da Markic: se recupera pienamente, non arriveranno difensori centrali. Si allontana Blondett, "inchiodato" dal contratto che lo lega alla Fermana fino a giugno 2023. Piace Rizzo della Juve Stabia, che Pavone ha avuto lo scorso anno, ma manca l'accordo con i campani. A centrocampo si seguono diverse piste, sia dalla B che dalla C, i primi decisamente più costosi e meno probabili. In attacco, Pavone cerca due elementi. Cuppone del Cittadella è più di un'idea, anche per i costi contenuti; piuttosto ambizioso il nome venuto fuori nelle ultime ore, quello di Amato Ciciretti, esterno offensivo in forza al Pordenone, in uscita come Kupisz, anche lui accostato ai rossoneri.

Per quanto riguarda le uscite, detto di Di Jenno e con Ballarini rientrato alla base, uscirà anche Vigolo, che andrà in prestito in serie D. Non è da escludere, in caso di offerta di un certo rilievo, una uscita eccellente (Rocca su tutti). Garofalo piace al Pescara, ma anche a Zeman. La sua partenza si potrebbe concretizzare solo con una contropartita di livello o con una offerta cash adeguata. Occhio, infine, alla situazione di Merola e Di Grazia. Entrambi sono in prestito ed entrambi sono al lavoro per recuperare da un lungo infortunio. Resteranno solo se offriranno le giuste garanzie a livello fisico.