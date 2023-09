Avellino-Foggia 0-0: le pagelle dei rossoneri

Serie C Girone C

È consuetudine, quando c’è da commentare un pareggio non avaro di emozioni, noleggiare una affermazione afferente il pugilato: “Ai punti avrebbe vinto quella squadra”. La squadra in questione è il Foggia di Cudini, che, per quanto prodotto – sia a livello di qualità della proposta di gioco, che per il numero di occasioni – avrebbe rubato nulla se fosse tornato a casa con tre punti nel borsone. Invece, tocca ringraziare lo “sciagurato Cosimo” (Patierno) per aver gettato alle ortiche un inaspettato match point a tempo scaduto, gentile concessione di una altrettanto disgraziata giocata difensiva di Antonio Vacca. Un episodio che ha dato colore a un pareggio che per i succitati motivi sarebbe stato un po’ stretto ai satanelli. Merito anche delle scelte iniziali di Cudini, che forse ha chiuso una volta per tutte la querelle mediatica sul minutaggio, rivendicando una autonomia delle scelte su cui qualcuno aveva un po’ troppo superficialmente dubitato. Ma è gossip pallonaro, che conta poco e interessa meno. Più degno di sottolineatura è stata la decisione di riproporre il 3-5-2, che ha sorpreso non poco il collega Pazienza. Il Foggia del primo tempo ha dominato la scena, costruito a più riprese i presupposti per un vantaggio che sarebbe stato legittimo. Ed è stato anche piacevole nella qualità del gioco, malgrado la rinuncia a un regista puro. I principi non sono venuti meno, la squadra ha saputo creare la giusta osmosi tra le idee del nuovo tecnico e i meccanismi acquisiti nella scorsa stagione. Ne è venuto fuori un prodotto niente male, che ha liberato le fughe in avanti di Garattoni e che agevolerebbe pure gli attaccanti in rosa. Ecco, l’unica nota dolente della serata è proprio il reparto avanzato. Tonin non ha saputo dare concretezza alla consueta dose di generosità, mentre Beretta è sembrato la pallida copia del giocatore fuori forma giunto lo scorso gennaio (il che è tutto dire). Meglio le cose con gli ingressi di Tounkara e Peralta, grazie ai quali i rossoneri hanno ripreso vigore stemperando il ritorno degli irpini.

Le pagelle

AVELLINO (3-5-2) Ghidotti 6; Rigione 6 Benedetti 6,5 Cionek 6,5; Cancellotti 5,5 (33’st D’Amico s.v.) Dall’Oglio 5,5 (33’st Sannipoli s.v.) Armellino 5,5 (16’st Palmiero 6,5) D’Angelo 5,5 Tito 5,5 (26’st Falbo 6); Patierno 5 Marconi 5 (16’st Gori 6). A disposizione: Pane, Pizzella, Ricciardi, Sgarbi, Mulè, Pezzella, Tozaj. Allenatore: Pazienza 6

FOGGIA (3-5-2) Nobile 6,5; Salines 6 Marzupio 6,5 Carillo 6,5; Garattoni 6,5 Martini 6,5 Di Noia 6,5 Schenetti 6 (24’st Vacca 5) Rizzo 6,5; Beretta 5 (33’st Peralta 6,5) Tonin 5,5 (24’st Tounkara 6). A disposizione: Cucchietti, De Simone, Marino, Antonacci, Fiorini, Papazov, Rossi, Vezzoni, Idrissou, Brancato. Allenatore: Cudini 6,5

Arbitro: Lovison di Padova 6,5

Assistenti: Moroni 6 – Romano 6

Nobile 6,5 – Chiamato a interventi buoni per i fotografi, ma dal coefficiente di difficoltà mediobasso. Si registra, però, una maggiore sicurezza sulle prese alte e le uscite. Graziato da Patierno nel finale, sarebbe stata una punizione eccessiva. Intanto, piazza il secondo clean sheet di fila.

Salines 6 – Il cambio di modulo ne agevola il reintegro nell’undici iniziale. Forse il ruolo di braccetto è quello che gli si confà, perfetta via di mezzo tra il terzino e il centrale. Ha fisico e frequenza di passo per interpretarlo bene, anche se ogni tanto sbaglia il tempo delle uscite. Un anticipo sballato mette Patierno nelle condizioni di calciare, fortunatamente sui guantoni di Nobile.

Marzupio 6,5 – Non ha il piede per fare il libero che imposta, ma ha il senso della posizione e la prestanza per fungere da ultimo uomo. Va in lieve affanno solo nell’ultimo segmento di match, quando la squadra perde un po’ le distanze tra i reparti.

Carillo 6,5 – Da braccetto sinistro sembra abbia sempre giocato. Essendo dei tre quello col piede meno ineducato, spesso la palla scivola dalle sue parti nella prima costruzione.

Garattoni 6,5 – Sì, è vero. L’occasione sciupata in avvio grida vendetta, ma quanto è stato bello l’inserimento. E a proposito di inserimenti, quelli del capitano andrebbero sollecitati, facilitati, sfruttati. Con il 3-5-2 si sa come fare. In caso di ritorno alla difesa a quattro, va trovato il metodo.

Martini 6,5 – Meno mezzala, più mediano quando Schenetti va a esplorare le zolle di campo tra le linee. Non si fa vedere, ma si fa sentire. Ribadiamo il concetto: farà diciannove anni a fine dicembre, ma in campo non si vede.

Di Noia 6,5 – Un po’ regista, un po’ mediano, fa tutto con applicazione e la consueta intelligenza. Quando ha modo, si lancia anche in un paio di sgroppate in campo aperto che rischiano di spaccare la già tenera mediana irpina.

Schenetti 6 – Nel bel primo tempo rossonero è piuttosto ispirato. Galleggia tra le linee e l’Avellino fa fatica a trovarne il modo per stanarlo. Gli manca il contributo in fase realizzativa, che pure è nelle sue corde e che servirebbe nel momento in cui gli attaccanti la porta la vedono poco (24’st Vacca 5 – Arretra metri di campo, tornando al ruolo di regista. E subito rischia di perdere un brutto pallone. Da censura il retropassaggio che diventa filtrante goloso per Patierno. Alla fine, il sorriso che condivide con Carillo la dice lunga sul pericolo scampato).

Rizzo 6,5 – Il cross che manda Garattoni a un passo dal gol è semplicemente una delizia. Nel primo tempo viaggia a mille e infatti la manovra spesso si sviluppa dalle sue parti. Si contiene un po’ di più nella seconda frazione, senza però aggiungere sbavature alla prestazione. La sua duttilità è manna dal cielo per Cudini.

Beretta 5 – Apprezzabili alcune sponde, ma poi bisogna anche calciare in porta, magari con la giusta forza e non con la modalità ricotta. È in evidente ritardo di condizione, si spera la ritrovi prima o poi (33’st Peralta 6,5 – Anche nella gara in cui Cudini rinuncia al minutaggio, lui parte dalla panchina. Delle due l’una: o il mister non lo vede titolare, o pensa di poterne sfruttare la rapidità nell’ultimo spezzone di gara. Nel secondo caso, ci permetteremmo di obiettare. Già da come corre si intuisce l’incazzatura per la terza esclusione di fila. Ma poi c’è anche la ‘ciccia’, ovvero due conclusioni rabbiose dal limite che spaventano Ghidotti (soprattutto la seconda) e ridonano pericolosità alla squadra).

Tonin 5,5 – Poca roba in più rispetto a Beretta. Gioca meno vicino alla porta, per cui lo si vede di più muoversi sull’esterno. Ma con difensori più quotati rispetto a quelli del Giugliano, il suo livello di pericolosità cala (24’st Tounkara 6 – Con Peralta si cerca e si trova anche discretamente. Non costruisce niente che meriti di entrare nella storia, ma trasmette comunque l’impressione (anche ai difensori irpini) di poter quagliare qualcosa di serio, suggerendo agli avversari maggiore attenzione).

Cudini 6,5 – Sorprende tutti e le scelte sono azzeccate. Rivedibili, forse, quelle relative ad alcuni uomini. La rinuncia a Peralta non è ancora molto comprensibile, tanto meno il suo ingresso a una decina di minuti dal 90’. Resta però la bontà della prestazione che apre gioco forza una discussione: al netto della coperta corta lì dietro, non è che il 3-5-2 resti ancora il vestito migliore per questa squadra?