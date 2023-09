Il Foggia sciupa nel primo tempo, poi Patierno lo grazia sul gong: ad Avellino pari a reti bianche

Zero a zero. Un punto a testa, nessuno festeggia, ma neanche si fa male. Discreto l’esordio per Pazienza, mentre Cudini strappa un punto a una delle squadre comunque più accreditate per la vittoria finale, al di là del disgraziato incipit di stagione. In altri tempi si parlerebbe di scialbo pari che non serve a nessuno, il momento storico, invece, dice che il risultato può aiutare entrambe le squadre, sia dal punto di vista mentale, che tecnico-tattico. In particolare, il primo tempo dei rossoneri potrebbe anche dare delle indicazioni importanti a Cudini per il prosieguo della stagione.

PRIMO TEMPO – Il poco tempo a disposizione induce Pazienza ad affidarsi alla concretezza e a rifuggire ogni arzigogolo tattico. Il 3-5-2 con un duo offensivo niente male (Patierno-Marconi) è la scelta iniziale, con un centrocampo di sostanza e un terzetto difensivo fisico. Tutto preventivabile per chi conosce la saggezza del giovane Pazienza. Meno prevedibili, evidentemente, le scelte iniziali di Cudini. Il 3-5-2 (o 3-4-1-2, in base ai movimenti di Schenetti) non era affatto quotato a poco: eppure, a pensarci bene, non è per nulla una soluzione folle. Perché da un lato la squadra mantiene i principi di gioco del nuovo tecnico, dall’altro ritrova movimenti ed equilibri retaggio della scorsa stagione. Uno dei primi beneficiari è Garattoni, che da quinto – con Salines a fargli da bodyguard – vede molto meglio la porta. Sua una delle occasioni più ghiotte della prima frazione, quando l’inzuccata su invito da sinistra di Rizzo va a un nonnulla dal palo sinistro della porta di Guidoni. Per circa mezz’ora il Foggia domina: la circolazione di palla è di buon livello, il gioco sviluppato in ampiezza produce più di una situazione di pericolo per la retroguardia irpina. Manca un dettaglio, che dettaglio non è: il killer instinct che né Tonin né il redivivo Beretta sembrano avere nel curriculum. Dall’altra parte, invece, l’Avellino non può avere lo stesso livello di organizzazione. Non a caso, di sovente la squadra di Pazienza si affida al lancio lungo a scavalcare la mediana, nel tentativo di azionare il ‘lungo-corto’ con le due punte. Tuttavia, malgrado il pedigree del bomber, né Patierno né Marconi fanno male alla retroguardia rossonera.

SECONDO TEMPO – L’occasione in avvio sul piede di Schenetti è illusoria. Perché l’Avellino presto acquisisce certezze e metri di campo. Se al cambio di sceneggiatura contribuisca anche un fisiologico calo dei rossoneri non è dato sapere. Pazienza intuisce che il vento ha cambiato direzione e prova a sfruttarne i benefici inserendo un regista puro (Palmiero) per il meno geometrico Armellino e l’ex Gori per l’abulico Marconi. I ‘lupi’, pur non costruendo occasioni colossali, alzano il livello di pericolosità delle proprie sortite, nonché la qualità del fraseggio. Gli interventi di Cudini sembrano tardivi, ma comunque riescono a ripristinare una parvenza di equilibrio. Vacca (per Schenetti) stavolta si piazza davanti alla difesa, riconsegnando a Di Noia il centrosinistra della mediana. Con Tounkara e Peralta (subentrato solo al 33’) l’attacco rossonero trova un barlume di verve in più: l’ex Livorno prova a ottimizzare l’esiguo minutaggio fin qui riservatogli, con due soluzioni dalla distanza, spaventando non poco Ghidotti, specie nella seconda occasione. Clamorosa, invece, è quella che capita sul piede di Patierno a un niente dal triplice fischio. La palla persa da Vacca è da codice penale, tanto quanto il diagonale da posizione favorevolissima che l’ex Francavilla non riesce a insaccare. Pari e patta. Giusto così.

Avellino-Foggia 0-0

AVELLINO (3-5-2) Ghidotti; Rigione, Benedetti, Cionek; Cancellotti (33’st D’Amico), Dall’Oglio (33’st Sannipoli), Armellino (16’st Palmiero), D’Angelo, Tito (26’st Falbo); Patierno, Marconi (16’st Gori). A disposizione: Pane, Pizzella, Ricciardi, Sgarbi, Mulè, Pezzella, Tozaj. Allenatore: Pazienza

FOGGIA (3-5-2) Nobile; Salines, Marzupio, Carillo; Garattoni, Martini, Di Noia, Schenetti (24’st Vacca), Rizzo; Beretta (33’st Peralta), Tonin (24’st Tounkara). A disposizione: Cucchietti, De Simone, Marino, Antonacci, Fiorini, Papazov, Rossi, Vezzoni, Idrissou, Brancato. Allenatore: Cudini

Arbitro: Lovison di Padova

Assistenti: Moroni di Treviglio – Romano di Isernia

Quarto ufficiale: Caruso di Viterbo

Ammoniti: Dall’Oglio (A), Marzupio (F), Sannipoli (A)