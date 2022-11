"Mezzogiorno di fuoco al Monterisi". L'Audace sfida la Viterbese

Serie C Girone C

“Mezzogiorno di fuoco” al “Monterisi” dove l’Audace Cerignola di mister Pazienza, galvanizzato dall’ottima vittoria in rimonta nel derby contro il Foggia allo Zac una settimana fa, vorrà bissare la festa davanti ai proprio tifosi facendo bottino pieno contro la Viterbese.

I laziali hanno di recente cambiato allenatore. Emanuele Pesoli ha preso il posto di Filippi per cercare di dare una svolta a una stagione, finora, negativa. I gialloblu sono infatti ultimi in classifica, assieme a Messina e Fidelis Andria, con undici punti frutto di due vittorie e cinque pareggi. Sette le sconfitte subite per un totale di 15 gol fatti e 24 subiti.

Bene in Coppa Italia di Serie C dove i laziali hanno eliminato il San Donato Tavernelle, il Giugliano e il Pontedera arrivando ai quarti di finale dove affronteranno il Vicenza.

La rosa della Viterbese può contare su elementi di esperienza come l’ex Foggia Fumagalli tra i pali, ormai quarantenne, Ricci e Semenzato in difesa, Mungo a centrocampo e la coppia Polidori-Volpicelli in attacco. A questi elementi si sono aggiunti, tra gli altri, Manarelli dalla Paganese, Monteagudo ex Catania e Riggio dalla Fidelis Andria in difesa; Mbaye in mediana dalla Fermana e Marotta in attacco dal Modena.

Cannoniere della squadra è l’attaccante Marotta (che sarà assente per squalifica) con quattro centri, seguito dal compagno di reparto Polidori con tre gol. Due a testa per il centrocampista D’Uffizi e l’attaccante Volpicelli. Una marcatura ciascuno per Monteagudo (anche lui appiedato dal giudice sportivo), per l’esterno Nesta, per i centrocampisti Andreis e Mungo

Arbitro dell’incontro sarà Stefano Milone di Tauianova.

Di seguito l’attuale rosa della Viterbese. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

VITERBESE – Allenatore: Giacomo Filippi poi Emanuele Pesoli

PORTIERI

77 - Luca Bisogno (Confermato – 2000) (10/-10)

1 - Ermanno Fumagalli (Confermato – 1982) (17/-17 + 19/-20 nel Seregno)



DIFENSORI

3 - Matteo Fracassini (Proveniente dal Fiorenzuola – 2000) (5/0 + 7/0 nella Viterbese)

20 - Davide Manarelli (Proveniente dalla Paganese – 2002) (25/0)

27 - Filippo Marenco (Confermato – 2003) (13/0)

2 - Juan Monteagudo (Proveniente dal Catania – 1995) (*/*)

17 - Daniel Pavlev (Confermato – 2000) (25/1)

13 - Luca Ricci (Confermato – 1989) (15/0 + 17/1 nella Pistoiese)

14 - Cristian Riggio (Proveniente dalla Fidelis Andria – 1996) (14/0 + 4/0 nel Monopoli)

4 - Gabriel Santoni (Proveniente dall’Albalonga – 2001) (31/0)

11 - Daniel Semenzato (Confermato – 1987) (16/0 + 0/0 nel Bari)

2 – Matteo Sorini (Proveniente dal Notaresco – 2003) (26/0)

Antonio Vespa (Proveniente dal Foligno – 2004) (22/0)



CENTROCAMPISTI

21 - Simone Andreis (Proveniente dal Rimini – 2001) (26/1)

16 - Davide Di Cairano (Proveniente dall’Albalonga – 2000) (29/1)

15 - Simone D’Uffizi (Confermato – 2004) (4/0)

24 - Malick Mbaye (Proveniente dalla Fermana – 1995) (32/1)

8 - Linas Megalaitis (Confermato – 1998) (32/2)

10 - Domenico Mungo (Confermato – 1993) (14/2 + 16/1 nel Teramo)

35 - Gianmarco Nesta (Proveniente dal Lecco – 2000) (13/1 + 0/0 nella Ternana)

25 - Francesco Rodio (Proveniente dalla Fermana – 2001) (23/0)



ATTACCANTI

9 - Alessandro Marotta (Proveniente dal Modena – 1986) (8/2)

18 - Alessandro Polidori (Confermato – 1992) (16/3 + 16/1 nel Monterosi)

28 - Marco Simonelli (Proveniente dalla Fermana – 2000) (6/0 + 12/0 nella Viterbese)

7 - Emilio Volpicelli (Confermato – 1992) (37/14)