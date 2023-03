Cerignola a caccia del riscatto contro la Virtus Francavilla

Dimenticare la sconfitta di Torre del Greco e rilanciare le proprie ambizioni per occupare il quarto posto, Foggia permettendo. L’Audace Cerignola di mister Pazienza ospiterà la Virtus Francavilla alle 20:30 al “Monterisi”. Impegno non facile contro un avversario che si trova in zona play-off ma non ha certamente un distacco sufficiente rispetto ad altre pretendenti ad occupare un posto al sole.

I brindisini di mister Calabro hanno 39 punti in classifica frutto di undici vittorie e 6 pareggi. Tredici le sconfitte subite per un totale di 38 gol fatti e 40 subiti. Fuori casa, i biancocelesti hanno finora vinto soltanto una volta, sia pur di recente ad Avellino, pareggiato tre incontri e perso undici volte per dieci gol fatti e 27 incassati. Chiaro che le fortune del Francavilla, che non conosce mezze misure avendo pareggiato solo due volte negli ultimi diciotto incontri dopo il pari dell’andata contro i cerignolani, siano state costruite tra le mura amiche. Cannoniere della squadra, ovviamente, è Cosimo Patierno con 16 centri. Segue il partner d’attacco Murilo con 6 reti. Cinque per il trequartista Maiorino, tre per il centrocampista Cardoselli, una a testa per i difensori Minelli e Solcia, i centrocampisti Macca, Pierno e Risolo e per l’attaccante Cisco.

Mercato di gennaio senza grandi sussulti in entrata. Arrivi di prospettiva come quelli di De Marino dal Pescara, Manarelli dalla Viterbese e Yakubiv dal Crotone in difesa; Prinelli dal Monza a centrocampo e Karlsson, ex Venezia, in attacco. Calciatori che hanno preso il posto di elementi più esperti come Miceli, Giorno, Mastropietro, Ekuban ed Enyan che hanno salutato la pattuglia francavillese.

All’andata terminò uno pari con vantaggio cerignolano di Tascone e pareggio dei padroni di casa ad opera di Perez, poi accasatosi al Messina a gennaio.

Arbitro dell’incontro sarà Stefano Milone di Taurianova.

Di seguito l’attuale rosa del Virtus Francavilla. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 30esima giornata.

VIRTUS FRANCAVILLA – Allenatore: Nicola Calabro

PORTIERI

22 - Michele Avella (Confermato – 2000) (29/-39)

1 - Joakim Milli (Confermato – 1999) (0/-0)

98 – Andrea Romagnoli (Confermato – 1998) (1/-1)



DIFENSORI

17 - Alessandro Caporale (Confermato – 1995) (29/0)

3 - Davide De Marino (Proveniente dal Pescara – 2000) (9/0 + 3/0 nel Pescara)

92 – Alexandre Dermirdjian (Confermato – 1997) (0/0)

28 - Marco Fakete (Confermato – 2005) (0/0)

2 - Riccardo Idda (Confermato – 1988) (27/0)

48 - Sergio Yakubiv (Proveniente dal Crotone – 2002) (2/0 + 10/0 nella Primavera)

14 – Davide Manarelli (Proveniente dalla Viterbese – 2002) (0/0 + 3/0 nella Viterbese)

96 - Alessandro Minelli (Confermato – 1999) (19/1)

13 - Daniele Solcia (Confermato – 2001) (17/1)



CENTROCAMPISTI

5 - Cassio Cardoselli (Confermato – 1998) (24/3)

27 - Francesco Carella (Confermato – 2001) (15/0)

8 - Tommaso Di Marco (Confermato – 2003) (19/0)

30 - Federico Macca (Confermato – 2003) (18/1)

7 - Pasquale Maiorino (Confermato – 1989) (26/5)

18 - Roberto Pierno (Confermato – 2001) (27/1)

20 - Luca Prinelli (Proveniente dal Monza – 2003) (0/0 + 11/6 nella Primavera)

21 - Andrea Risolo (Confermato – 1996) (28/1)

23 - Giovanni Tchetchoua (Confermato – 2000) (20/0)



ATTACCANTI

26 - Andrea Cisco (Confermato – 1998) (28/1)

19 - Riccardo Ejesi (Confermato – 2003) (5/0)

10 – Ottar Karlsson (Proveniente dal Oakland Roots – 1997) (3/0 + 0/0 nel Venezia)

31 - Murilo (Confermato – 1995) (22/6)

9 - Cosimo Patierno (Confermato – 1991) (27/16)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

6 - Mirko Miceli (D) (Confermato e poi ceduto alla Turris – 1991) (20/0)

67 - Elimelech Enyan (C) (Confermato e poi ceduto al Montevarchi – 2001) (10/1)

4 - Francesco Giorno (C) (Proveniente dalla Triestina e poi ceduto al Piacenza – 1993) (12/0)

11 - Federico Mastropietro (C) (Confermato e poi ceduto alla Viterbese – 1999) (12/0)

66 - Joseph Ekuban (A) (Proveniente dal Monterosi e poi ceduto alla Fidelis Andria – 2000) (10/0)

10 - Leonardo Perez (A) (Confermato e poi ceduto al Messina – 1989) (9/1)