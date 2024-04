Il Cerignola spera ancora, Coccia e doppio D'Andrea travolgono il Francavilla

Sarà un vero e proprio spareggio playoff il derby di Capitanata in programma domenica prossima allo 'Zaccheria', dove l'Audace Cerignola si presenterà con una sola lunghezza di ritardo rispetto al Foggia, grazie al rotondo 3-0 rifilato questa sera alla Virtus Francavilla. Una gara delicata, almeno sulla carta, visto che i brindisini erano a caccia di punti per staccare il Monterosi e scongiurare il rischio (ancora vivo) di retrocedere direttamente senza i playout. Attualmente, infatti, il distacco dal Monopoli è di 6 punti. A due giornate dalla fine c'è ancora il rischio che il gap superi gli 8 punti e condanni la Virtus alla serie D.

Un problema che l'Audace non deve fronteggiare. Con la vittoria di oggi gli ofantini, oltre a restare agganciati al treno playoff, possono festeggiare l'aritmetica salvezza, il primo degli obiettivi fissati da mister Raffaele al suo arrivo a Cerignola. E visto che ci si avvicina al derby, i tre gol dell'Audace portano la firma di due ex rossoneri. Al 23' è Coccia a stappare il match superando in due tempi Branduani, al termine di un'azione confusa generata da una disattenzione della retroguardia della Virtus.

Nella ripresa l'Audace raddoppia e la chiude con D'Andrea, che realizza una doppietta nel giro di undici minuti: al 6' trafigge Branduani con una precisa inzuccata, su cross di Coccia. Al 17' l'attaccante bissa con una bella conclusione all'angolino.