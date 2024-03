La Turris regge al 'Monterisi', il Cerignola fallisce il sorpasso al Foggia

Termina a reti bianche la sfida tra Audace Cerignola e la Turris. La squadra di Raffaele, malgrado un predominio territoriale condotto per quasi tutto il match, non è riuscito a rendersi sufficientemente pericoloso per bucare la porta dell'estremo difensore ospite Marcone, tra i migliori nelle file dei corallini. Un buon punto senz'altro per la squadra campana, che resta in zona playout, ma rosicchia un punto al Catania sestultimo e sconfitto anche ieri contro il Giugliano.

Fallisce, invece, l'aggancio alla decima posizione il Cerignola. La squadra di Raffaele non sfrutta per l'ennesima volta il fattore campo e deve 'accontentarsi' di recuperare un solo punto al Foggia, sconfitto questo pomeriggio a Latina.

Poche le emozioni al 'Monterisi'. Due le occasioni significative messe a referto dagli ofantini, entrambe nei minuti finali delle rispettive frazioni. Al 40' del primo tempo, sugli sviluppi di un corner, Tascone si trova a calciare da posizione ravvicinata, dopo uno svarione di Contessa, ma viene neutralizzato da Marcone. Il portiere della Turris è formidabile anche al 40' del secondo tempo, quando censura la conclusione ravvicinata di Carnevale. Nel finale, l'Audace rimane in dieci per l'espulsione di Martinelli per un calcio gratuito rifilato a De Felice.