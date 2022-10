Cerignola, al "Monterisi" arriva il Taranto che non conosce mezze misure

Derby decisamente interessante quello in programma martedì alle 21 al “Monterisi” di Cerignola tra l’Audace e il Taranto di Eziolino Capuano, tra due squadre in salute, sia pur da angolazioni diverse. I cerignolani sono reduci da quattro punti raccolti nelle ultime due performance di campionato. I tarantini, che non conoscono il segno X in schedina e dopo un avvio di stagione disastroso con tre sconfitte di fila costate il posto a Di Costanzo in panchina e al “diesse” Dionisio (sostituito da Evangelisti), sono reduci da tre vittorie nelle ultime cinque partite, anche se tutte arrivate allo Iacovone. Fuori casa, invece, è ancora decisamente negativo il bilancio con quattro sconfitte in altrettante gare di campionato. Sette i gol finora messi a segno e 14 quelli incassati da una compagine il cui mercato è sempre attivo per rimediare agli errori commessi in estate quando, forse, il presidente Giove ha voluto badare troppo a non spendere e ad affidarsi ad elementi, soprattutto nel reparto avanzato, provenienti dalla Serie D. E così, nelle ultime settimane, sono arrivati Vannucchi tra i pali, ex Padova, Raicevic in attacco, ex Piacenza, Chapi Romano, centrocampista argentino, Formiconi in difesa, ex Gubbio. Cannoniere dei rossoblù è l’attaccante Guida, rivelazione di questo avvio di stagione, con quattro gol, seguito dal centrocampista Romano e dagli attaccanti La Monica e Infantino. Guida, che nella passata stagione era al Vastogirardi in Serie D, è inoltre andato a segno anche nella sfida di Coppa Italia di Serie C contro il Monopoli, persa dagli ionici per 2-1.

Audace Cerignola-Taranto, per la prima volta, diventa una sfida di Serie C. Negli ultimi anni, infatti, le due squadre si sono affrontate sempre in Serie D. Bilancio nettamente a favore dei cerignolani con due vittorie e due pareggi al “Monterisi” contro i tarantini. Nel 2017/2018 Iannini e Montaldi regolarono gli ospiti con il più classico dei risultati. Nella stagione successiva, invece, terminò uno pari con vantaggio ionico di Di Senso e pareggio dei gialloblu con Lattanzio. Roboante 5-1 per i padroni di casa nella sfida play-off della stagione 2018/2019 con Russo e Loiodice, autori di una doppietta, e Foggia che affondarono gli avversari a segno con D’Agostino. Risultato “a occhiali”, infine, nella stagione 2020/2021.

Arbitro dell’incontro sarà Marco Monaldi di Macerata.

Di seguito l’attuale rosa del Taranto. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

TARANTO – Allenatore: Nello Di Costanzo

PORTIERI

63 - Giorgio Caputo (Proveniente dal Virtus Matino – 2005) (3/-7)

1 - Andrea Loliva (Confermato – 2000) (1/-2)

12 - Antonino Russo (Proveniente dalla Salernitana – 2000) (1/-1 nella Primavera)

26 - Gianmarco Vannucchi (Proveniente dal Padova – 1995) (3/-1)



DIFENSORI

4 - Matias Antonini (Proveniente dal Ravenna – 1998) (36/6)

18 - Vincent De Maria (Confermato – 1999) (26/0)

24 - Nicolò Evangelisti (Proveniente dall’Empoli – 2003) (25/0 nella Primavera)

3 - Antonio Ferrara (Confermato – 1999) (29/1)

Giovanni Formiconi (Proveniente dal Gubbio – 1992) (24/1)

17 - Antonio Granata (Confermato – 2000) (15/0)

6 - Marco Manetta (Proveniente dalla Vis Pesaro – 1991) (18/1)

33 - Edoardo Vona (Proveniente dall’Imolese – 1996) (28/0)



CENTROCAMPISTI

54 - Nunzio Brandi (Proveniente dalla Lucchese – 2001) (16/0)

78 - Daniele Camorani (Proveniente dal Matese – 2003) (0/0)

8 - Aboubacar Diaby (Confermato – 2000) (4/1)

10 - Valerio Labriola (Confermato – 2001) (31/0)

20 – Giovanni Maiorino (Cresciuto nella società – 2003) (0/0)

72 - Gianluca Mastromonaco (Confermato – 2000) (27/0)

21 - Leonardo Mazza (Proveniente dalla Ternana – 2000) (3/0 nella Primavera)

5 - Alessandro Provenzano (Proveniente dal Catania – 1991) (30/0)

96 - Antonio Romano (Proveniente dall’Imolese – 1996) (13/2 + 21/1 nella Pistoiese)

Chapi Romano (Proveniente dall’Estrella Amadora – 1998) (30/1)



ATTACCANTI

11 - Michele Guida (Proveniente dal Vastogirardi – 1998) (33/19)

9 - Saveriano Infantino (Proveniente dalla Carrarese – 1986) (16/0)

99 - Giuseppe La Monica (Proveniente dal Real Aversa – 2001) (32/14)

19 - Matteo Panattoni (Proveniente dal Pisa – 2002) (21/17 nella Primavera)

23 - Filip Raicevic (Proveniente dal Piacenza – 1993) (19/1)

25 - Kevin Sakoa (Proveniente dall’Amiens – 2003) (1/0)

81 - Christian Tommasini (Proveniente dalla Paganese – 1998) (16/7 + 12/1 nel Fiorenzuola)





FUORI LISTA

22 - Alessio Martorel (P) (Proveniente dal Bisceglie – 2000 (38/-47)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Clemente Crisci (C) (Proveniente dal Bisceglie e poi svincolato – 2002) (0/0)

Stefano D’Egidio (A) (Proveniente dal Castelnuovo Vomano e poi svincolato – 1996) (3/0)

Mario Pacilli (A) (Confermato e poi svincolato – 1987) (0/0)