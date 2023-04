Il Cerignola non va oltre il pari col Potenza. Il podio si allontana

Altra occasione persa per l'Audace Cerignola di mister Pazienza che non va oltre il pari contro il Potenza al "Monterisi". All'iniziale vantaggio dei padroni di casa ad opera di Samele al 46' risponde Volpe nella ripresa al 78'. Un risultato che penalizza i "cicognini" che scivolano al sesto posto in graduatoria. Unica notizia parzialmente positiva di giornata il pareggio del Picerno sul campo del Monterosi. Le note dolenti, invece, le forniscono il Foggia di Delio Rossi vittorioso a Messina per 1-0 e il Pescara in versione decisamente zemaniana che vince 4-1 all'Adriatico contro la Virtus Francavilla. La classifica, a tre giornate dalla fine, recita: Pescara terzo a 59, Foggia quarto a 55 assieme al Picerno, Cerignola quinto (di fatto sesto) a 53 punti. Nulla è perduto per i gialloblu che, tuttavia, devono riconciliarsi in fretta con i tre punti e sperare in altrui disgrazie per giocarsi i play-off in posizione privilegiata.