Cerignola a caccia del radicamento in zona play-off contro il Picerno

La possibilità di allungare il passo e radicarsi in zona play-off c’è. L’Audace Cerignola di mister Michele Pazienza proviene vive un buon momento con una sola sconfitta subita nelle ultime 6 gare di campionato anche se deve rimpinguare la casella delle vittorie rispetto a quella dei pareggi. L’occasione per fare bottino pieno è fissata alle 17:30 al “Monterisi” contro il Picerno di mister Emilio Longo. Reduci dalla vittoria sul Taranto di domenica scorsa dopo un digiuno dai tre punti che durava addirittura dalla seconda di campionato contro il Foggia, i rossoblù avranno tutta l’intenzione di non rimetterci le penne in casa dei cerignolani. Tra le vittorie con il Foggia e con il Taranto c’è stata una sequela di cinque sconfitte e quattro pareggi. Complessivamente, la squadra lucana ha finora vinto due gare, pareggiato in quattro circostanze e perso 6 volte per un totale di undici gol fatti e 16 subiti. Non è andata meglio in Coppa Italia di Serie C con la eliminazione, sia pur ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, contro il Foggia. Cannoniere della squadra è l’inossidabile Reginaldo con tre centri, assieme al compagno di reparto d’attacco Esposito. Un gol a testa per l’ex di turno, il centrocampista De Cristofaro, nonché per l’esterno Novella, il centrocampista Pitarresi e gli attaccanti Diop e Golfo.

La squadra ha mantenuto pressoché invariata l’ossatura di base puntando su elementi esperti come Albertazzi tra i pali, De Franco e Finizio in difesa, il quarantenne Dettori, De Ciancio, Guerra, Pitarresi e l’ex Primavera del Foggia De Cristofaro in mediana, D’Angelo, Esposito, Gerardi e l’eterno Reginaldo, anche lui ormai verso gli “anta”, in attacco. A questi e ad altri confermati sono stati aggiunti dieci volti nuovi tra cui Crespi in porta dalla Pistoiese, Montesano dal Gozzano con il ritorno di Pagliai dal Novara in difesa, il promettente Kouda a centrocampo dalla Caratese, Golfo dalla Vibonese, Liurni dal Gavorrano e l’ex Paganese Diop in avanti.

Per quel che concerne i precedenti tra le due squadre, il Cerignola ha finora battuto il Picerno due volte su quattro tra le mura amiche e sempre in Serie D. Nel 2020/2021 finì 4-1 per i padroni di casa grazie ai gol di Russo, due volte Malcore di cui una su rigore e Loiodice. Per i lucani a segno Pitarresi. Tre a uno nella stagione precedente con reti cerignolane di Liodice, Lattanzio e Longo e Kosovan per il Picerno. Zero a zero, invece, nel 2017/2018 mentre i rossoblù furono corsari in Coppa Italia di Serie D nella stagione successiva grazie a una doppietta di Camara. Per i gialloblù a segno De Cristofaro.

Arbitro dell’incontro sarà Simone Gauzolino di Torino.

Di seguito l’attuale rosa del Picerno. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

AZ PICERNO – Allenatore: Emilio Longo

PORTIERI

1 - Mirko Albertazzi (Confermato – 1997) (16/-19)

12 - Francesco Cerroni (Proveniente dal Perugia – 2005) (4/-4 nell’Under 17)

22 - Gianmarco Crespi (Proveniente dalla Pistoiese – 2001) (15/-22 + 0/-0 nel Renate)



DIFENSORI

6 - Andrea Allegretto (Confermato – 2001) (24/1)

28 - Ciro De Franco (Confermato – 1988) (32/0)

3 - Manuel Ferrani (Confermato – 1987) (19/0)

2 - Mario Finizio (Confermato – 1992) (17/0)

18 - Ruben Garcia (Confermato – 1995) (20/0)

45 - Andrea Montesano (Proveniente dal Gozzano – 1992) (36/4)

21 - Niccolò Monti (Proveniente dalla Casertana – 2001) (35/1)

35 - Mattia Novella (Proveniente dal Monopoli – 2001) (26/0)

20 - Gabriele Pagliai (Proveniente dal Novara – 2002) (26/0)



CENTROCAMPISTI

30 - Rodrigo De Ciancio (Confermato – 1995) (29/0)

4 - Antonio De Cristofaro (Confermato – 2000) (28/2)

14 - Francesco Dettori (Confermato – 1983) (28/1)

25 - Walter Guerra (Confermato – 1992) (26/0)

8 - Rachid Kouda (Proveniente dalla Folgore Caratese – 2002) (25/6)

23 - Michele Orsi (Confermato – 2003) (0/0)

5 - Francesco Pitarresi (Confermato – 1990) (31/5)



ATTACCANTI

9 - Diego Albadoro (Confermato – 1989) (0/0)

10 - Massimo D’Angelo (Confermato – 1990) (22/2)

29 - Abou Diop (Proveniente dalla Paganese – 1993) (13/0)

11 - Emmanuele Esposito (Confermato – 1991) (23/2)

17 - Federico Gerardi (Confermato – 1987) (29/7)

24 - Francesco Golfo (Proveniente dalla Vibonese – 1994) (19/3)

7 - Lorenzo Liurni (Proveniente dal Gavorrano – 1994) (18/5 + 17/5 nel Lavello)

19 - Reginaldo (Confermato – 1983) (34/7)

16 – Andrea Santarcangelo (Proveniente dal Casarano – 2003) (29/0)



FUORI LISTA

99 - Carmine Setola (D) (Confermato – 1999) (19/1)