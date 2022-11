Cerignola col cuore. Achik riacciuffa il Picerno al 93'

Un gol di Achik al 93' salva capra e cavoli e fa esplodere il "Monterisi". L'Audace Cerignola ha rischiato di perderla con il Picerno e sarebbe stato davvero un peccato contro un avversario di certo non trascendentale ma che pure ha messo paura alla pattuglia di mister Pazienza passando in vantaggio al 26' con Esposito. Con 17 punti i cerignolani restano in zona play-off ma vengono scavalcati dai cugini foggiani a quota 18 dopo la vittoria a Monopoli. Domenica ci sarà il derby proprio contro i Satanelli allo Zaccheria. E i gialloblù potrebbero addirittura contare su uno Zac senza spettatori rossoneri per via delle decisioni dopo gli incidenti contro l'Avellino. Ma almeno stavolta, a differenza del 2020 quando non si disputò la gara di ritorno per via del lockdown, il derby si giocherà.