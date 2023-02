Il Cerignola ospita il Pescara. Obiettivo farsi un favore e farlo al Foggia (forse)

Farsi un favore e farlo indirettamente anche al Foggia. Perché battere il Pescara al “Monterisi” alle 17:30, per l’Audace Cerignola di mister Pazienza, significherebbe avvicinare il quarto posto e, di conseguenza, far avvicinare i dauni al terzo se dovessero vincere il derby di Andria. Con la speranza ulteriore che Picerno e Monopoli non facciano risultato.

Gli abruzzesi di mister Alberto Colombo hanno 48 punti in classifica frutto di 14 vittorie e 6 pareggi. Otto le sconfitte subite, di cui ben sette in dieci partite, per un totale di 40 gol fatti (terzo miglior attacco del girone) e 29 subiti. Un torneo fin qui dai due volti per i pescaresi che hanno costruito le loro fortune nelle prime 14 giornate di campionato. Un periodo in cui, a parte la sconfitta di misura contro il Crotone in casa, il Pescara mise in cascina ben undici vittorie e due pareggi. Poi il netto cambio di passo con tre sconfitte di fila, una vittoria, altre due sconfitte consecutive e le ultime otto gare in cui si è vinto solo con la Viterbese, fanalino di coda del girone C, peraltro di misura, e contro il Potenza per 5-0. In mezzo il pesante poker subito all’Adriatico per mano del Foggia. In trasferta, finora, i pescaresi hanno vinto sette volte, pareggiato tre incontri e perso in tre circostanze per un totale di 20 reti realizzate e 12 subite (gli abruzzesi subiscono meno lontano dalle mura amiche). Due dettagli rilevanti sono quelli per cui, ad oggi, il Pescara ha perso più in casa che fuori e segnato lo stesso numero di reti in trasferta e davanti al proprio pubblico.

Cannoniere degli abruzzesi è l’attaccante Lescano con nove centri. Seguono i compagni di reparto Cuppone e Vergani con l’esperto centrocampista Mora con cinque gol ciascuno. Tre reti per l’ex Foggia Davide Merola, arrivato a gennaio dal Cosenza (assieme a Gozzi in difesa) e subito protagonista. Tre marcature anche per il difensore Cancellotti. Due per l’attaccante Delle Monache e una ciascuno per i difensori Brosco e Milani; i centrocampisti Aloi, Gyabuaa e Kraja; gli attaccanti Desogus e Kolaj.

Mercato di gennaio con poche operazioni per i “delfini” che hanno definito gli arrivi di Gozzi e Merola dal Cosenza e del centrocampista Rafia dalla Juve Next Gen. Hanno salutato il difensore De Marino, passato alla Virtus Francavilla, il centrocampista Crecco (autore di un gol), ceduto al Taranto e l’attaccante Tupta, tornato allo Slovan Liberec.

All'andata il Pescara vinse in casa per 2-0 grazie ai gol di Lescano su calcio di rigore e Vergani.

Arbitro dell’incontro sarà Adalberto Fiero di Pistoia.

Di seguito l’attuale rosa del Pescara. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 28esima giornata.

PESCARA – Allenatore: Alberto Colombo

PORTIERI

31 - Andrea D’Aniello (Confermato – 2003) (0/-0)

22 - Alessandro Plizzari (Confermato – 2000) (24/-22)

1 - Daniele Sommariva (Confermato – 1997) (6/-7)



DIFENSORI

18 - Matija Boben (Confermato – 1994) (21/0)

13 - Riccardo Brosco (Confermato – 1991) (25/1)

29 - Tommaso Cancellotti (Confermato – 1992) (27/3)

16 – Etienne Catena (Proveniente dallo Sporting CP – 2004) (0/0)

3 – Alessandro Crescenzi (Confermato – 1991) (15/0)

32 – Paolo Gozzi (Proveniente dal Cosenza – 2001) (0/0 + 12/0 nel Cosenza)

28 - Gianmarco Ingrosso (Confermato – 1989) (14/0)

24 – Ivan Mesik (Proveniente dal Nordsjaelland – 2001) (0/0)

2 - Lorenzo Milani (Confermato – 2001) (23/1)

23 - Fabio Pellacani (Confermato – 1998) (2/0)



CENTROCAMPISTI

8 - Salvatore Aloi (Confermato – 1996) (21/1)

88 - Gianluca Germinario (Confermato – 2002) (5/0)

6 - Emmanuel Gyabuaa (Confermato – 2001) (25/1)

20 - Erdis Kraja (Confermato – 2000) (23/1)

19 - Luca Mora (Confermato – 1988) (25/5)

5 - Luca Palmiero (Confermato – 1996) (20/0)

17 – Hamza Rafia (Proveniente dalla Juve Next Gen – 1999) (5/0 + 14/2 nella Juve Next Gen)



ATTACCANTI

27 - Luigi Cuppone (Confermato – 1997) (28/5)

11 - Marco Delle Monache (Confermato – 2005) (18/2)

21 - Jacopo Desogus (Confermato – 2002) (19/1)

7 - Aristidi Kolaj (Confermato – 2001) (19/1)

10 - Facundo Lescano (Confermato – 1996) (23/9)

30 – Davide Merola (Proveniente dal Cosenza – 2000) (3/3 + 14/1 nel Cosenza)

9 - Edoardo Vergani (Confermato – 2001) (23/5)

CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

17 - Davide De Marino (D) (Proveniente dal Pisa e poi ceduto al Monopoli – 2000) (3/0)

72 - Matteo Saccani (Proveniente dalla Vis Pesaro e poi ceduto alla Pergolettese – 2001) (2/0)

26 - Luca Crecco (C) (Proveniente dal Vicenza e poi ceduto al Taranto – 1995) (5/1)

14 - Marco D’Aloia (C) (Proveniente dal Latina e poi ceduto al Notaresco – 2001) (0/0)

39 - Lubomir Tupta (A) (Proveniente dallo Slovan Liberec e poi ceduto allo stesso – 1998) (15/0)



FUORI LISTA

Simone Madonna (C) (Confermato – 2000) (0/0)