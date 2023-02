All'Audace basta Galo. Pescara ko, terzo posto a tre punti

All'Audace Cerignola basta un gol di Galo Capomaggio al 23' del primo tempo per avere ragione di un Pescara in crisi ormai acclarata e duratura. Rete che nasce da una punizione laterale conquistata dai cerignolani e grazie alla quale l’argentino rivelazione della stagione svetta solo nel cuore dell’area e buca la porta pescarese. Mister Colombo, da stasera, è a rischio esonero. In riva all'Adriatico si pensa all'operazione nostalgia con Zeman in pole position. Da vedere se il boemo accetterà e da valutare i rischi di un subentro in corsa di un tecnico che, invece, ha bisogno di lavorare sin da inizio stagione con le sue squadre. Ma, tornando in casa gialloblu, mister Pazienza si frega le mani e si gode la sua pattuglia al quinto posto con 45 punti, uno in meno del Foggia (vittorioso di misura nel derby contro l'Andria ultima della classe) a cui oggi ha fatto un favore. I pescaresi, occupanti della terza piazza, sono ormai a un tiro di schioppo. Una vittoria pesante e prestigiosa e quanto mai utile considerato che il Monopoli ha vinto in casa contro il Monterosi e il Picerno si è fermato sull'uno pari a Viterbo.

AUDACE CERIGNOLA - Trezza; Blondett, Capomaggio, Ligi; Russo, Tascone, Bianco (dal 30’ s.t. Allegrini), Coccia (dal 17’ s.t. Righetti), Ruggiero (dal 23’ s.t. Sainz Maza); Malcore (dal 23’ s.t. Montini), Achik. In panchina: Saracco, Fares, Giofrè, D’Ausilio, Olivera, Botta, Mengani, D’Andrea, Samele. Allenatore: Michele Pazienza

PESCARA - Sommariva; Cancellotti, Ingrosso (dal 1’ s.t. Brosco), Boben, Crescenzi; Gyabuaa (dal 35’ s.t. Aloi), Mora; Merola (dal 35’ s.t. Lescano), Rafia (dal 1’ s.t. Cuppone), Delle Monache (dal 14’ s.t. Kolaj); Vergani. In panchina: D’Aniello, Di Carlo, Catena, Milani, Mesik, Germinario, Palmiero. Allenatore: Alberto Colombo

ARBITRO: Fiero di Pistoia

RETI: 23’ Capomaggio (AC)

NOTE: ammoniti Sommariva (Pe), Boben (Pe), Rafia (Pe), Trezza (AC), Achik (AC); recuperi 1’ pt, 5’ st.