Dimenticare Catanzaro: il Cerignola atteso dal derby contro il Monopoli

Il poker rimediato a Catanzaro era preventivabile. Non perché il Cerignola sia debole, ma perché i calabresi sono obiettivamente troppo forti per tutti. L’Audace di mister Pazienza ha però l’occasione di rimediare lunedì sera alle 20:30 al “Monterisi” contro il Monopoli in un derby da vincere per tornare ad allungare il passo in zona play-off. Non sarà una sfida facile visto che i biancoverdi sono a 30 punti, assieme al Giugliano, e ovviamente ambiscono a scalare la zona play-off. I monopolitani hanno cambiato allenatore con Giuseppe Pancaro che ha preso il posto di Laterza, che pure aveva vinto quattro gare, perso altrettante volte e pareggiato una sola volta, dalla decima giornata. Con l’ex Lazio in panchina, invece, sono arrivate altre quattro vittorie, ma più dilazionate nel tempo, cinque pareggi e cinque sconfitte. In totale, dunque, i baresi hanno vinto otto volte, pareggiato 6 incontri e sempre in trasferta e perso in nove occasioni per un totale di 26 reti realizzate e 24 subite. Fuori casa, come detto, prevale il segno X all’esito delle performance monopolitane che solo in due occasioni hanno fruttato i tre punti mentre in tre circostanze si sono registrate sconfitte. Equilibrio tra gol fatti e subiti lontano dalle mura amiche: 11. Cannoniere della squadra è l’attaccante Starita con cinque gol. A seguire il compagno di reparto Montini e il difensore Falbo con tre centri, due a testa per il difensore Pinto, i centrocampisti De Risio e Piccinni e per l’attaccante Manzari. Una rete ciascuno per i difensori De Santis, Fornasier e Mulè, per i centrocampisti Vassallo e Viteritti e per l’attaccante Fella.

Il mercato di gennaio ha visto arrivare, finora, il difensore Mulè dal Catanzaro che detiene un piccolo record personale: una presenza un gol con le “aquile” e una rete nelle prime due apprizioni con il Monopoli. Oltre a lui è arrivato Giannotti a centrocampo dal Crotone. Ceduto, invece, l’attaccante Simeri, un gol per lui, all’Imolese.

All’andata il Monopoli vinse di misura sul Cerignola per 2-1. Vantaggio dei padroni di casa con De Risio, momentaneo pareggio cerignolano di D’Andrea, gol vittoria finale di Montini.

Arbitro dell’incontro sarà Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

Di seguito l’attuale rosa del Monopoli. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 23esima giornata

MONOPOLI – Allenatore: Giuseppe Laterza poi Giuseppe Pancaro

PORTIERI

1 - Lorenzo Avogadri (Confermato – 2001) (2/-4)

71 – Timothy Nocchi (Confermato – 1990) (7/-6)

22 - Thomas Vettorel (Confermato – 2000) (14/-14)



DIFENSORI

4 - Nicola Bizzotto (Confermato – 1990) (20/0)

Vito Dibenedetto (Cresciuto nella società – 2004) (3/0)

18 - Mirko Drudi (Confermato – 1987) (11/0)

26 - Ivan De Santis (Confermato – 1997) (18/1)

3 - Luca Falbo (Confermato – 2000) (16/3)

6 - Michele Fornasier (Confermato – 1993) (14/1)

13 – Erasmo Mulè (Proveniente dal Catanzaro – 1999) (2/1 + 1/1 nel Catanzaro)

2 - Giovanni Pinto (Confermato – 1991) (11/2)

17 - Vito Radicchio (Confermato – 2002) (5/0)



CENTROCAMPISTI

21 - Andrea Bussaglia (Confermato – 1997) (14/0)

19 - Carlo De Risio (Confermato – 1991) (15/2)

24 – Pasquale Giannotti (Proveniente dal Crotone – 1999) (3/0 + 11/0 nel Crotone)

27 - Zaccaria Hamlili (Confermato – 1991) (16/0)

44 - Savio Piarulli (Confermato – 2001) (5/0)

8 - Marco Piccinni (Confermato – 1987) (14/2)

10 - Mattia Rolando (Confermato – 1992) (19/0)

25 - Francesco Vassallo (Confermato – 1993) (16/1)

77 - Orlando Viteritti (Confermato – 1994) (23/1)



ATTACCANTI

39 - Matteo Ahmetaj (Confermato – 2002) (0/0)

20 - Niccolò Corti (Confermato – 2001) (11/0)

23 - Giuseppe Fella (Confermato – 1993) (19/1)

28 - Giacomo Manzari (Confermato – 2000) (21/2)

11 - Mattia Montini (Confermato – 1992) (17/3)

7 - Ernesto Starita (Confermato – 1996) (23/5)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Renato Cascella (D) (Cresciuto nella società e poi ceduto al Team Altamura – 2004) (2/0)

70 – Claudio Cristallo (C) (Confermato e poi ceduto al Barletta – 2003) (1/0)

9 - Simone Simeri (A) (Proveniente dal Bari e poi ceduto all’Imolese – 1993) (14/1)