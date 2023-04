Cerignola: sognare il terzo posto si può. Ma occhio al Latina

La corsa al terzo posto dell’Audace Cerignola di mister Pazienza farà tappa al “Monterisi” per l’ultimo appuntamento casalingo della regular season contro il Latina domani alle 17:30. Sognare si può ed è più che legittimo per i “cicognini” che, al di là di ciò che sarà l’esito finale, sono stati protagonisti di una stagione eccezionale. Battere il Latina di mister Di Donato e sperare nelle altrui disgrazie di Foggia, Pescara e Picerno è il combinato disposto che deve realizzarsi per concretizzare le ambizioni di podio e di conseguente postazione privilegiata nei play-off.

I pontini sono in zona play-off a quota 46, non ancora aritmeticamente certi di restare nella zona spareggi per la B ma sicuramente certi di essersi salvati. Undici vittorie, tredici pareggi e dodici sconfitte per un totale di 36 gol fatti e 43 subiti, sono i numeri messi insieme in questa stagione dai laziali. In trasferta, quattro vittorie sette pareggi ed altrettante sconfitte per 21 gol realizzati e 26 incassati. Cannoniere della squadra è l’attaccante Fabrizi con otto centri. A seguire il compagno di reparto Ganz (arrivato con Furlan dalla Triestina a gennaio) a quota quattro. Quattro gol anche per i centrocampisti Riccardi e Sannipoli. Due a testa per il mediano Di Livio, figlio d’arte, e l’attaccante Rosseti. Una ciascuno per i difensori Carissoni e Calabrese, giunto dal Padova a gennaio; per i centrocampisti Di Mino e Peschetola, arrivato a gennaio dal Foggia. Tra i marcatori anche tre elementi che hanno cambiato casacca nel corso del mercato di riparazione: il centrocampista Tessiore, un gol, ceduto alla Triestina; gli attaccanti Carletti e Margiotta, rispettivamente quattro e due centri, ceduti al Trento il primo e al Novara il secondo.

All’andata bastò un gol di Riccardi per regalare i tre punti ai nerazzurri al “Francioni”.

Arbitro dell’incontro sarà Giuseppe Mucera di Palermo.

Di seguito l’attuale rosa del Latina. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 36esima giornata.

LATINA – Allenatore: Daniele Di Donato

PORTIERI

1 - Matteo Cardinali (Confermato – 2001) (17/-29)

12 - Flavio Giannini (Confermato – 2000) (0/-0)

22 - Alessandro Tonti (Confermato – 1992) (19/-14)



DIFENSORI

24 - Lorenzo Carissoni (Confermato – 1997) (28/1)

25 – Bernardo Calabrese (Proveniente dal Padova – 2002) (12/1 + 10/0 nel Padova)

19 - Alessandro Celli (Confermato – 1997) (23/0)

75 - Fabio Cortinovis (Confermato – 2002) (23/0)

13 - Eros De Santis (Confermato – 1997) (24/0)

27 - Andrea Esposito (Confermato – 1986) (26/0)

3 - Antonio Esposito (Confermato – 2000) (13/0)

33 – Salvatore Gallo (Proveniente dal Vastogirardi – 2001) (1/0 + 17/2 nel Vastogirardi)



CENTROCAMPISTI

6 - Stefano Amadio (Confermato – 1989) (28/0)

14 - Christian Barberini (Confermato – 1999) (20/0)

23 - Alessandro Bordin (Confermato – 1998) (22/0)

7 - Lorenzo Di Livio (Confermato – 1997) (26/2)

16 - Mattia Di Mino (Confermato – 2003) (11/1)

4 – Alessandro Pellegrino (Proveniente dalla Roma – 2005) (10/0)

20 – Lorenzo Peschetola (Proveniente dal Foggia – 2003) (7/1 + 8/0 nel Foggia)

30 - Alessio Riccardi (Confermato – 2001) (33/4)

8 - Daniel Sannipoli (Confermato – 2000) (32/4)

77 - Marco Teraschi (Confermato – 2001) (5/0)



ATTACCANTI

9 – Nicolas Belloni (Proveniente dal Potenza – 2001) (11/0 + 14/1 nel Potenza)

18 – Daniel Bezziccheri (Proveniente dal Chiasso – 1998) (0/0 + 13/1 nel Chiasso)

29 - Luca Fabrizi (Confermato – 1998) (33/8)

90 - Federico Furlan (Proveniente dalla Triestina – 1990) (12/0 + 18/0 nella Triestina)

10 – Simone Ganz (Proveniente dalla Triestina – 1993) (11/4 + 22/4 nella Triestina)

21 - Tommaso Nori (Confermato – 2004) (2/0)

11 - Lorenzo Rosseti (Confermato – 1994) (20/2)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

5 - Andrea Giorgini (D) (Confermato e poi ceduto al Sudtirol – 2002) (19/0)

10 - Andrea Tessiore (C) (Confermato e poi ceduto alla Triestina – 1999) (18/1)

9 - Cristian Carletti (A) (Confermato e poi ceduto al Trento – 1996) (16/4)

99 - Francesco Margiotta (A) (Proveniente dal Melbourne V. e poi ceduto al Novara – 1993) (18/2)

20 - Alessandro Rossi (A) (Confermato e poi ceduto alla Clodiense – 2001) (4/0)