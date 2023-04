Ottimo Cerignola ma il terzo posto sfuma

L'Audace Cerignola di mister Pazienza fa il proprio dovere al "Monterisi" contro il Latina e regala ai propri tifosi la soddisfazione di altri tre punti conquistati nell'ultima esibizione casalinga della regular season. Langella porta avanti i cerignolani al 42'. Nella ripresa ci pensa Fabrizi a pareggiare i conti per i pontini al 70'. Di Achik all'87' il gol vittoria per i "cicognini". Un successo che, purtroppo, non si incastra con i risultati provenienti dagli altri campi. Il Foggia, come prevedibile, cade di misura a Catanzaro, il Picerno espugna al 90' il terreno della Virtus Francavilla e, soprattutto, il Pescara batte il Monopoli in rimonta all'Adriatico per 2-1. In virtù di ciò, gli abruzzesi blindano di fatto il terzo posto a quota 62 punti mentre l'Az e i gialloblu sono appaiati a quota 59. Domenica c'è Picerno-Pescara e lo scenario, comunque andrà, non prevede l'opzione terzo gradino del podio per il Cerignola che è sfavorito negli scontri diretti contro pescaresi e rossoblu. L'Audace, tuttavia, dovrà onorare al meglio l'ultimo impegno a Castellammare di Stabia per poi proiettarsi alla disputa dei play-off. E il Cerignola ha tutte le carte in regola per stupire ancora.