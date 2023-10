Apre D’Ausilio, chiude Rizzo: il Cerignola supera anche il Latina e ritrova il podio in classifica

Serie C Girone C

Altri tre punti, l’imbattibilità stagionale (in campionato) che prosegue, e una classifica che adesso si fa piuttosto interessante. In attesa che Avellino, Picerno e Turris scendano in campo, l’Audace Cerignola si ritrova per una notte nuovamente sul podio, in compagnia di Foggia (sconfitto a Crotone) e Latina. Proprio la squadra pontina è stata la vittima sacrificale al ‘Monterisi’. Vittoria netta nel punteggio e nella prestazione per la squadra di Tisci, avanti al 24’ con D’Ausilio e vicina anche al raddoppio pochi minuti più tardi con D’Andrea, e altre due volte con Malcore.

Simile il copione nella ripresa, con gli ofantini a un passo dal 2-0 in avvio su perfetta ripartenza stanata da un miracoloso Cardinali. Per il Latina due le situazioni interessanti, entrambe con Fabbrizzi protagonista (al 7’ e al 15’), ma senza esito favorevole. Alla fine la chiude Rizzo a tre minuti dal 90’ beneficiando di un intervento non proprio irreprensibile di un Cardinali fino a quel momento sugli scudi.

Per il Cerignola, appuntamento a mercoledì per il turno infrasettimanale. Si va al ‘Partenio-Lombardi’ di Avellino contro la squadra allenata dall’ex Pazienza.