Cerignola, arriva la Juve Stabia di Leonardo Colucci

Serie C Girone C

Dopo due sconfitte di fila, sia pur di misura contro Crotone e Latina, l’Audace Cerignola di mister Pazienza riceverà la Juve Stabia del grande ex, Leonardo Colucci, cerignolano, domani alle 20:30. Un impegno ostico contro le “vespe”, attualmente al quarto posto in classifica con 29 punti. Anche se con un attacco decisamente poco prolifico considerando le sole 16 reti messe a segno finora (peggio solo Gelbison, Andria e Messina). Ma anche con una difesa d’acciaio con sole 11 reti incassate che ne fa la seconda del torneo dopo quella della corazzata Catanzaro. Otto vittorie, cinque pareggi e altrettante sconfitte per i gialloblu, finora.

Cannonieri della squadra, si fa per dire, sono i difensori Mignanelli e Maggioni assieme agli attaccanti D’Agostino, Pandolfi e Silipo con due gol a testa. Una marcatura ciascuno per il difensore Caldore, i centrocampisti Altobelli, Maselli e Ricci e per l’attaccante Santos.

L’organico della Juve Stabia dell’ex “diesse” rossonero Beppe Di Bari è sicuramente all’altezza di una stagione ad alta quota. Confermati, tra gli altri, capitan Tonucci (ex Foggia) e Caldore in difesa; Altobelli e Scaccabaorozzi in mediana e Bentivegna in attacco, sono arrivati elementi di qualità ed esperienza a rinforzare la rosa come Barosi tra i pali dal Grosseto, Maggioni dal Legnano, Mignanelli dall’Avellino e Vimercati dal Novara in difesa; l’ex Foggia Gerbo dal Cosenza, Berardocco, un ritorno, dalla Carrarese, Carbone dal Vis Artena, Ricci dal Potenza e Maselli dal Foggia a centrocampo; Pandolfi dal Brescia, l’ex Virtus Verona Zigoni e il venezuelano Santos, reduce dall’esperienza al Colo Colo.

Le due squadre si sono già affrontate in Coppa Italia di Serie C con gli stabiesi vittoriosi in casa per 1-0 grazie al gol messo a segno da D’Agostino. Successivamente, la squadra di Castellammare è stata eliminata dal Foggia, adesso semifinalista del torneo.

Arbitro dell’incontro sarà Abdoulaye Diop di Treviglio.

Di seguito l’attuale rosa della Juve Stabia. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

JUVE STABIA – Allenatore: Leonardo Colucci

PORTIERI

1 - Davide Barosi (Proveniente dal Grosseto – 2000) (38/-47)

32 - Matteo Esposito (Proveniente dalla Sampdoria – 2002) (6/-9 nella Primavera)

87 - Danilo Russo (Confermato – 1987) (3/-2)



DIFENSORI

24 - Marco Caldore (Confermato – 1994) (34/2)

13 - Davide Cinaglia (Confermato – 1994) (10/0)

3 - Ugo Dell’Orfanello (Confermato – 2000) (11/0 + 13/0 nel Lavello)

96 - Tommaso Maggioni (Proveniente dal Legnago – 2001) (6/0 + 8/0 nel Modena)

19 - Daniele Mignanelli (Proveniente dall’Avellino – 1993) (26/0)

79 - Michele Peluso (Confermato – 2001) (3/0 + 15/1 nella Mariglianese)

44 - Michele Picardi (Confermato – 2004) (1/0)

6 - Denis Tonucci (Confermato – 1988) (21/1)

77 - Alessandro Vimercati (Proveniente dal Novara – 2002) (23/1)



CENTROCAMPISTI

25 - Daniele Altobelli (Confermato – 1993) (29/1)

14 - Luca Berardocco (Proveniente dalla Carrarese – 1991) (13/0 + 17/1 nella Juve Stabia)

4 - Lorenzo Carbone (Proveniente dal Vis Artena – 2002) (31/5)

5 - Alberto Gerbo (Proveniente dal Cosenza – 1989) (21/0)

17 - Mariano Guarracino (Confermato – 2002) (15/0)

8 - Sergio Maselli (Proveniente dal Foggia – 2001) (11/0)

11 - Manuel Ricci (Proveniente dal Potenza – 1990) (29/1)

23 - Jacopo Scaccabarozzi (Confermato – 1994) (29/0)



ATTACCANTI

10 - Accursio Bentivegna (Confermato – 1996) (34/9)

70 - Giuseppe D’Agostino (Proveniente dal Napoli – 2003) (32/5 nella Primavera)

18 - Vincenzo Della Pietra (Confermato – 2002) (27/2)

7 - Luca Pandolfi (Proveniente dal Brescia – 1998) (17/0 + 1/0 nella Turris)

99 - Christian Santos (Proveniente dal Colo Colo – 1988) (8/1)

20 - Andrea Silipo (Proveniente dal Palermo – 2001) (0/0 + 21/2 nel 2021/2022)

9 - Gianmarco Zigoni (Proveniente dal Virtus Verona – 1991) (14/4 + 0/0 nel Venezia)



FUORI LISTA

35 - Edoardo Sarri (P) (Proveniente dal Cosenza – 1999) (0/-0 + 15/-15 nella Juve Stabia)

39 - Bilal Erradi (C) (Confermato – 2001) (2/1 + 7/0 nella Pro Vercelli)