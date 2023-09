Cerignola con la pareggite: gli ofantini bloccati in casa della sorprendente Juve Stabia

Serie C Girone C

Pari e patta nella sfida tra due delle tre squadre ancora imbattute del girone. Ofantini in affanno nella prima frazione, si destano nella ripresa senza però trovare mai la porta. Quarto pareggio per i padroni di casa.

Cerignola e Juve Stabia non si fanno male e portano a casa un punto a testa, che non muove di molto la classifica, ma consente a entrambe le compagini di mantenere lo zero nella casella delle sconfitte stagionali, privilegio condiviso con il Latina. Lo zero a zero finale è la perfetta fotografia di una gara nella quale le occasioni clamorose si sono viste con il contagocce.

Meglio la Juve Stabia nella prima frazione: il team di Pagliuca si presenta dalle parti di Krapikas in tre circostanze con Baldi, Romeo e Candellone, senza tuttavia impensierire l’estremo difensore ofantino. Più attiva la squadra di Tisci nella ripresa, con D’Andrea che non riesce a sfruttare un bel traversone di Tentardini al 66’ e Capomaggio che non trova lo specchio dal limite, tre minuti più tardi. Per gli ospiti, l’ultima occasione capita sui piedi di Leone nel finale, ma anche la sua conclusione non trova lo specchio della porta.

La squadra di Tisci mantiene l’imbattibilità, ma trova il quarto pareggio nelle prime cinque gare di campionato, che non muove di molto la classifica. Gli ofantini sono settimi con 7 punti. Resta imbattuta anche la squadra campana, le cui tre vittorie già messe in archivio, consentono di mantenere la vetta a quota 11 accanto al Latina, altra sorpresa di questo inizio di stagione. Prossimo appuntamento, per l’Audace, domenica 1° ottobre in casa del Taranto. Per la Juve Stabia, sfida interna con il Monopoli.

Audace Cerignola: Krapikas, Russo, Allegrini (80′ Ligi), Martinelli, Tendardini, Tascone (71′ Ghisolfi), Ruggiero (90′ Sainz-Maza), Capomaggio, D’Andrea (71′ D’Ausilio), Leonetti (80′ Sosa), Malcore. A disposizione: Fares, Trezza, Coccia, D’Ausilio, Prati, Ligi, Sainz-Maza, Gonnelli, Vitale, De Luca, Rizzo, Sosa, Ghisolfi, Carnevale. Allenatore: Ivan Tisci

Juve Stabia: Thiam, Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli (68′ Andreoni), Buglio (46′ Piscopo), Leone, Gerbo (68′ Erradi), Piovanello [68′ Marranzino ( 92’ Folino)], Candellone, Romeo. A disposizione: Signorini, Esposito, La Rosa, Maselli, Piscopo, Meli, Guarracino, Folino, D’Amore, Andreoni, Rovaglia, Erradi, Picardi, Marranzino, Vimercati. Allenatore: Guido Pagliuca

Ammoniti: Mignanelli (JS), Baldi (JS), Pagliuca (All.JS), Martinelli (AC), Leone (JS)

Arbitro: Calzavara della sezione AIA di Varese

Assistenti: Porcheddu di Oristano - Dell’Arciprete di Vasto

Quarto Ufficiale: sig. Valerio Pezzopane della sezione AIA de L’Aquila