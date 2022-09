Col cuore (e con Malcore) si vince. Cerignola di misura contro il Giugliano

Cerignola col cuore, nel segno di Malcore. E' il bomber principe dell'Audace a insaccare al 92', su assist di Langella, e a regalare i primi storici tre punti ai gialloblu in Serie C dopo 85 anni. Un risultato positivo che fa sicuramente morale e che nasconde un pochino i difetti di una squadra che comunque, oggi, ha piegato una diretta concorrente in chiave salvezza a tempo scaduto. Ma tanto basta a mister Michele Pazienza per sorridere, al Giugliano per mordersi le mani e ai 1950 cerignolani presenti sugli spalti del "Monterisi" per esultare. I padroni di casa la vincono cambiando l'intero fronte d'attacco con Malcore decisivo in luogo di D'Andrea. Pazienza aveva comunque mischiato le carte nell'undici iniziale potendo puntare su Ligi al centro della difesa che è andato a sostituire Gonnelli rispetto all'esordio con il Monterosi. Così come nel ruolo di terzino sinistro Giofrè ha preso il posto di Russo e Achik quello di Sainz-Maza nel ruolo di attaccante esterno.

AUDACE CERIGNOLA - Saracco, Coccia, Allegrini, Ligi, Giofrè; Langella, Capomaggio (71' Bianco), Tascone; Achik (81ì Vitali), D'Andrea (67' Malcore), Neglia (81' D'Ausilio). In panchina: Fares, Trezza, Farucci, Gonnelli, Olivera, Botta, Mancarella, Sainz-Maza, Inguscio. Allenatore: Michele Pazienza

GIUGLIANO - Sassi, Zullo (46' Rizzo), Biasiol, C.Poziello; Rondinella (65' Iglio), Gladestony, De Rosa, Felippe (81' Ghisolfi), D'Alessio; Piovaccari (86' R.Poziello), Salvemini (65' Nocciolini). In panchina: Viscovo, Berman, Scanagatta, Oyewale, Ceparano, Gomez, Di Dio, Kyeremateng. Allenatore: Raffaele Di Napoli

RETI - 92' Malcore (Ce)

NOTE - Ammoniti: Capomaggio e Neglia (Ce); Salvemini, Rizzo e Nocciolini (GI)