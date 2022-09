Cerignola, occhio al Gelbison. Con il cambio in panchina è già arrivata una rotonda vittoria

Serie C Girone C

Per smaltire la delusione per la sconfitta maturata a Monopoli, il Cerignola di mister Pazienza ha l’occasione di riconciliarsi con i tre punti al “Monterisi”, in quello che è sicuramente uno scontro diretto in chiave salvezza. Sabato alle 17:30, infatti, l’Audace incontrerà il Gelbison, squadra di Vallo della Lucania all’esordio assoluto in Serie C. I rossoblù, però, provengono dal rotondo 3-0 rifilato nell’ultima sfida al Taranto e appaiono rinvigoriti dall’avvento del nuovo tecnico Fabio De Sanzo (ex Foggia da calciatore) che ha preso il posto, da circa due settimane, di Gianluca Esposito, artefice della promozione dalla Serie D.

La rosa dei lucani è stata ovviamente stravolta dopo il salto di categoria. Confermati i soli D’Agostino tra i pali, Onda in difesa, Di Fiore, Fornito, Graziani e Uliano in mediana e Faella in attacco. Tra i numerosi volti nuovi si segnalano quelli di Bonalumi dal Giana Erminio e di Cargnelutti dal Potenza in difesa; Foresta dalla Carrarese, Papa dall’Ancona e Statella dal Messina a centrocampo; Caccavallo dal Siena, De Sena dalla Pro Sesto, Sane dal Latina e Sorrentino dalla Fidelis Andria in attacco.

Con Esposito in panchina, il Gelbison aveva ottenuto solo due pareggi (uno in trasferta) e rimediato due sconfitte (una fuori) andando a segno solo due volte e incassando cinque reti. Oggi i gol fatti sono cinque e tutti segnati da uomini diversi: Bonalumi, Cargnelutti, Fornito, De Sena e Faella.

Per quel che concerne i precedenti tra le due squadre al “Monterisi”, il Cerignola ha sempre battuto il Gelbison nelle tre occasioni in cui, in Serie D, le due squadre si sono affrontate al campo sportivo dell’Audace. Nel 2018/2019 perentorio 3-0 cerignolano firmato da Foggia, Lattanzio ed Esposito. Nella stagione successiva vittoria di misura per 2-1 con vantaggio dei padroni di casa di Rodriguez, momentaneo pareggio di Mautone e gol vittoria gialloblu di Loiodice. Infine, nella Poule Scudetto dello scorso giugno, bomber Malcore regalò la vittoria alla “cicogna”.

Arbitro dell’incontro sarà Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone.

Di seguito l’attuale rosa del Gelbison. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

GELBISON – Allenatore: Gianluca Esposito poi Fabio De Sanzo

PORTIERI

12 - Francesco Cannizzaro (Proveniente dal Bitonto – 2003) (6/-7 + 18/-20 nel Città S.Agata)

1 - Bernardino D’Agostino (Confermato – 1993) (35/-23)

22 - Samuele Vitale (Proveniente dal Sassuolo – 2002) (22/-23 nella Primavera)



DIFENSORI

25 - Simone Bonalumi (Proveniente dal Giana Erminio – 1994) (29/1)

4 - Riccardo Cargnelutti (Proveniente dal Potenza – 1999) (28/4)

6 - Matteo Gilli (Proveniente dal Gravina – 1997) (34/3)

27 - Ciro Loreto (Proveniente dalla Turris – 1998) (25/2)

5 - Bubacarr Marong (Proveniente dal Palermo – 2000) (4/0)

13 - Gianmarco Mesisca (Proveniente dal Pineto – 2003) (31/1)

2 - Arturo Onda (Confermato – 2001) (22/1)

30 - Federico Paoloni (Proveniente dal Vicenza – 2003) (18/1 nella Primavera)



CENTROCAMPISTI

17 - Francesco Citarella (Proveniente dal Perugia – 2003) (10/3 nella Pri. + 3/0 nel Sassuolo Pri.)

11 - Giovanni Di Fiore (Confermato – 2003) (7/0)

20 - Giovanni Foresta (Proveniente dalla Carrarese – 1995) (8/0)

21 - Giuseppe Fornito (Confermato – 1994) (15/3 + 8/1 nel Giugliano)

7 - Vittorio Graziani (Confermato – 2001) (21/5)

28 - Christian Nunziante (Proveniente dalla Turris – 2000) (16/1)

14 – Salvatore Papa (Proveniente dall’Ancona – 1990) (20/0)

23 - Giorgio Savini (Proveniente dal Torino – 2003) (32/1 nella Primavera)

77 - Giuseppe Statella (Proveniente dal Messina – 1988) (15/1 + 18/3 nel Lavello)

8 - Francesco Uliano (Confermato – 1989) (32/7)



ATTACCANTI

Giuseppe Caccavallo (Proveniente dal Siena – 1987) (19/3)

24 - Riccardo Correnti (Proveniente dall’Acireale – 2001) (35/3)

Oumar Coulibaly (Proveniente dal Rieti – 1999) (15/4 + 10/0 nel Tiferno)

18 - Carmine De Sena (Proveniente dalla Pro Sesto – 1991) (12/1 + 11/3 nella Sambenedettese)

45 - Alessio Faella (Confermato– 1997) (22/6 + 14/4 nel Città S.Agata)

16 - Nigel Kyeremateng (Proveniente dalla Fermana – 2000) (14/0 + 5/0 nel Teramo)

19 - Adama Sane (Proveniente dal Latina – 2000) (29/5)

9 - Lorenzo Sorrentino (Proveniente dalla Fidelis Andria – 1995) (13/0 + 16/2 nella Vibonese)