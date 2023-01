Malcore e Tascone fanno volare l’Audace: il Cerignola batte l’Andria e torna al quarto posto

Serie C Girone C

Poco meno di tre minuti per archiviare la pratica Fidelis e sognare in grande. L’Audace Cerignola vince il derby, piazzando il quarto risultato utile consecutivo, e si riprende la quarta posizione, complice l’imprevisto k.o. interno della Juve Stabia. Una giornata positiva – considerando le mancate vittorie di Picerno e Avellino e la sconfitta del Foggia – che potrebbe diventare estremamente favorevole se il Crotone dovesse battere il Pescara. Il modo migliore per presentarsi alla proibitiva sfida del ‘Ceravolo’ contro la capolista.

Malcore e Tascone. I due protagonisti dell’uno-due con il quale, in pochi giri di lancette, l’Audace tramortisce la Fidelis Andria e indirizza il derby verso i binari a esso favorevoli. Il tutto, prima che il match giunga al 10’ del primo tempo.

L’assenza dello squalificato Achik non impedisce al Cerignola di essere letale sugli spazi ampi. Alla prima occasione, la squadra di Pazienza colpisce. Tutto parte da una punizione della Fidelis. L’Audace ne esce con tre giocatori, D’Ausilio conduce la sfera per poi appoggiarla a Malcore con i tempi giusti, il bomber non fallisce e mette a segno il nono gol stagionale. Due minuti dopo, arriva anche il raddoppio: l’azione si sviluppa da sinistra, Sainz Maza crossa al centro, l’uscita di Vandelli è da dimenticare, Tascone può appoggiare comodamente in rete. La reazione della Fidelis sta tutta in una bella girata di Urso, che non centra lo specchio.La squadra di Doudou deve anche fare a meno di Pavone, finito in ospedale dopo un violento scontro con un compagno di squadra.

Nella ripresa non accade praticamente nulla. L’Audace controlla, la Fidelis non punge. Pazienza può anche concedersi qualche rotazione nell’ultimo segmento di gara.

Audace Cerignola-Fidelis Andria 2-0: il tabellino

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2) Saracco; Blondett, Capomaggio, Ligi; Coccia (43’st Giofrè), Tascone (32’st Ruggiero), Langella, Sainz Maza (32’st Allegrini), D’Ausilio (24’st Russo); Malcore (43’st Bianco), D’Andrea. A disposizione: Fares, Trezza, Olivera, Inguscio, Neglia, Botta, Gonnelli. Allenatore: Pazienza

FIDELIS ANDRIA: Vandelli; Finizio, Dalmazzi, Delvino, Mariani; Candellori (42’st Marino), Arrigoni; Pavone (20’pt Djibril), Urso, Bolsius (1’st Ventola); Ekuban. A disposizione: Savini, Zamarion, Graziano, Orfei, Mercurio, Zenelaj, Alba, Milillo, Tulli, Paolini. Allenatore: Doudou

Arbitro: Centi di Terni

Assistenti: Micalizzi di Palermo – Ravera di Lodi

Quarto ufficiale: Grasso di Ariano Irpino

Marcatori: 5’pt Malcore (AC), 7’pt Tascone (AC)

Ammoniti: Blondett (AC)