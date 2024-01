Super D'Andrea, il Cerignola rimonta due gol e batte il Crotone

Girone C

Per una volta è l'Audace Cerignola a infliggere una vittoria in rimonta, e che rimonta. Gli ofantini superano l'ostico scoglio chiamato Crotone e lo fanno nel modo più spettacolare possibile, rimontando due gol nell'ultimo quarto di gara. Mattatore è stato Filippo D'Andrea autore della tripletta decisiva grazie alla quale la squadra di Tisci ha prima trovato il gol del 2-2 per poi confezionare il sorpasso nei minuti finali.

PRIMO TEMPO - Tisci conferma il classico 4-3-2-1 con D'Andrea e Leonetti in appoggio a Malcore. In difesa ci sono Gonnelli e Capomaggio, con Rizzo e Tentardini ai lati. Bianco è il direttore d'orchestra, fiancheggiato da Tascone e Ruggiero. Nel Crotone, Zauli conferma il 3-5-2 con Gomez e Tumminello riferimenti avanzati e D'Ursi mezzala offensiva con licenza di sganciarsi e andare in appoggio alle due punte. Partono meglio i calabresi, che al 7' vanno vicini al gol con un colpo di testa di Gomez, su perfetto traversone da sinistra di D'Ursi, che impensierisce Krapikas.

Sei minuti più tardi è ancora Gomez di testa ad andare vicino al vantaggio su cross, stavolta dal fronte destro, di Tribuzzi. Sono azioni propedeutiche al vantaggio che arriva al 25': Giron viene lanciato da una grande giocata di D'Ursi, mette in mezzo un cross teso che manda in tilt Gonnelli il cui tentativo di impedire la deviazione a Tumminello si rivela arma a doppio taglio per il più classico degli autogol.

Gol meritato perché legittima una superiorità degli ospiti, almeno sotto il profilo delle occasioni. Un quarto d'ora più tardi, gli 'squali' trovano anche il raddoppio: lo realizza Eugenio D'Ursi che di testa anticipa i difensori ofantini sublimando al meglio l'ennesimo invito dal fondo di Tribuzzi.

SECONDO TEMPO - Tisci prova a dare la scossa cambiandone addirittura tre: fuori Krapikas, Rizzo e Tascone, dentro Trezza, Russo e Sainz-Maza. La reazione arriverà, anche se serve un grande Trezza per negare in avvio il tris a Tumminello. La rete della svolta arriva al 22': la realizza Malcore, che sbuca alle spalle di Altobelli raccogliendo un lancio in profondità battendo Dini. 1-2 e partita che cambia. Zauli richiama Vitale e Felippe, affidandosi a Vinicius e Jurcec, ma ha la meglio il forcing ofantino che al 33' trovano il gol del pareggio. Sainz-Maza pesca D'Andrea in area, l'ex Foggia addomestica e conclude con un perfetto destro. 2-2.

A quel punto Tisci richiama Bianco facendo esordire l'ultimo arrivato Visentin. Trema l'Audace su una iniziativa di Tumminello, che va vicino al palo, qualche minuto prima che Neglia - appena subentrato a Leonetti - impegni severamente Dini. Ma la strenua resistenza del portiere calabrese cede sotto i colpi dell'Audace. Al 44' la squadra di Tisci trova la rete del sorpasso: è ancora Sainz-Maza il propiziatore, con un destro che impegna Dini, il quale deve arrendersi alla ribattuta ravvicinata di D'Andrea.

C'è tempo anche per il quarto gol, con la più classica delle azioni di contropiede, rifinita da Malcore in modalità assistman che concede a D'Andrea la gioia della tripletta.

Audace Cerignola-Crotone 4-2: il tabellino

AUDACE CERIGNOLA (4-3-2-1) Krapikas (1’st Trezza); Rizzo (1’st Russo), Capomaggio, Gonnelli, Tentardini; Tascone (1’st Sainz-Maza), Bianco (34’st Visentin), Ruggiero; D’Andrea, Leonetti (40’st Neglia), Malcore. A disp.: Pinnelli, Allegrini, Coccia, Bezzon, Carnevale. All. Tisci

CROTONE (3-5-2) Dini; Papini (32’pt Bove), Altobelli, Loiacono; Tribuzzi, Vitale (28’st Jurcec), Felippe (28’st Vinicius), D’Ursi (40’st Bruzzaniti), Giron; Tumminello, Gomez. A disp.: Visentini, D’Alterio, Crialese, Cantisani, Stronati, Voncina. Allenatore: Zauli

ARBITRO: Centi di Terni

MARCATORI: 25’pt aut. Gonnelli (C), 40’pt D’Ursi (C), 22’st Malcore (A), 33’st, 44’st e 50’st D’Andrea (A)

AMMONITI: Rizzo (A), Loiacono (C), Dini (C), Antonelli (C)

NOTE: Al 47’st espulso il tecnico del Crotone Zauli per proteste