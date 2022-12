Awua chirurgico, Cerignola impreciso: al 'Monterisi' vince il Crotone

Serie C Girone C

Vince il Crotone, che può proseguire la sua disperata rincorsa a un fin qui irraggiungibile Catanzaro. L'ha decisa una rete di Awua al 72', quando l'Audace Cerignola era sembrata la squadra più vicina a sbloccarla. Ma il calcio non segue dogmi, né regole matematiche. Così come la buona sorte, che ha reso perfetta la conclusione del centrocampista nigeriano, corretta dal palo interno, e sporcato quelle di Achik e D'Ausilio.

Non è stata una partita spettacolare, ma neppure noiosa per gli oltre 1700 paganti presenti al 'Monterisi'. Meglio nella ripresa la squadra di Pazienza, che ha messo a referto almeno quattro occasioni degne di nota, dopo un primo tempo durante il quale la squadra di Lerda ha avuto con Papini (conclusione in area ribattuta da Tascone) e Kargbo (su invito di Chiricò, bravo Saracco) le occasioni per sbloccare il match. Il primo sussulto degli ofantini si è registrato al 49' del primo tempo, in pieno recupero, quando la bordata di Russo dalla distanza ha sollecitato le doti atletiche di Dini.

Clamorose le due palle gol costruite nel giro di pochi secondi al 65': nella prima, Maza e Russo combinano bene sull'out mancino, l'esterno trova lo spazio per mettere un goloso pallone che attraversa l'area piccola senza che nessun compagno arrivi al tap in. SUl successivo corner Tascone trova il tempo dello stacco da distanza ravvicinata, non la precisione. Ma i gialloblu sono pericolosi anche dopo il gol giunto al 72'. Achik sulla destra sa far male, ma si perde al momento clou.

All'89' è D'Ausilio a far tremare il Crotone con un destro a giro che si spegne oltre la traversa. In pieno recupero, è Dini a sbarrare la strada a Ruggiero, respingendo in corner una gran conclusione dal limite dell'area. Vince il Crotone, che resta a -6 dal Catanzaro e allunga sul Pescara, impegnato domani nel monday night match con il Taranto. Per l'Audace, la sconfitta costa due posizioni. La squadra di Pazienza è sesta a -2 da Giugliano e Juve Stabia. Prossimo appuntamento al 'Francioni' contro il Latina.