Tre vittorie, 0 gol subiti, 12 fatti. Al “Monterisi” arriva la corazzata Catanzaro

La sfida è di quelle impossibili. L’Audace Cerignola, però, avrà dalla sua l’entusiasmo dei propri tifosi che accorreranno in massa al “Monterisi”, galvanizzati dalle due vittorie di fila contro Giugliano e Fidelis Andria ottenute dalla pattuglia di mister Michele Pazienza. Domenica alle 17:30 sarà di scena la corazzata Catanzaro di mister Vincenzo Vivarini, accreditata come la più plausibile candidata alla promozione diretta in Serie B. Del resto, l’organico a disposizione dell’ex tecnico del Bari, confermato sulla panchina dei calabresi dopo essere subentrato a Calabro nel corso della passata stagione, parla chiaro. Nessun punto apparentemente debole, conferme in blocco di calciatori di qualità e comprovata esperienza, pochi e mirati innesti volti ad aumentare, qualora ve ne fosse stato ulteriormente bisogno, il tasso tecnico dei giallorossi. Fulignati dal Perugia e Sala dal Catania sono i due nuovi portieri, Brighenti dal Frosinone e Mulè dal Cesena sono andati a rinforzare il reparto guidato dal capitano Martinelli, ex Foggia; Ghion dal Perugia e Pontisso dal Pescara sono i volti nuovi in mediana; l’ex capitano del Foggia, Alessio Curcio e Situm dal Cosenza sono i rinforzi in attacco. Per il resto il Catanzaro è esattamente lo stesso della passata stagione con individualità importanti come Fazio (lungodegente), Gatti e Scognamillo in difesa; Bombagi, Cinelli, Rolando, Sounas, Verna e Welbeck a centrocampo e un attacco atomico composto dall’ex “Re” del Foggia, Pietro Iemmello, catanzarese doc, nonché da Biasci, Cianci e Vandeputte.

L’avvio di stagione del Catanzaro non ha tradito le attese: zero gol subiti, ben 12 fatti nelle prime tre giornate di campionato contro avversari spazzati via come piume. Quattro a zero contro il Picerno alla prima in casa, tre a zero in trasferta a Taranto e 5-0 contro il Latina al “Ceravolo”. La già nutrita classifica marcatori calabrese vede in testa Biasci con tre centri, due a testa per Iemmello, Cianci e Sounas, una ciascuno per Mulè, Situm e Curcio. Tutt’altra musica, insomma, rispetto all’infausto esordio stagionale in Coppa Italia dove i giallorossi sono stati eliminati dal Modena all’esito del 3-1 rimediato in Emilia (gol di Tentardini per i giallorossi).

Arbitro dell’incontro sarà Simone Gallipò di Firenze,

Di seguito l’attuale rosa del Catanzaro. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

CATANZARO – Allenatore: Vincenzo Vivarini

PORTIERI

1 - Andrea Fulignati (Proveniente dal Perugia – 1994) (0/-0)

16 - Andrea Sala (Proveniente dal Catania – 1993) (23/-*)



DIFENSORI

17 – Enrico Bearzotti (Proveniente dal Trento - 1996) (17/0 + 12/0 nel Catanzaro)

23 - Nicolò Brighenti (Proveniente dal Frosinone – 1989) (9/0)

13 - Pasquale Fazio (Confermato – 1989) (31/2)

44 - Riccardo Gatti (Confermato – 1997) (14/1)

5 - Luca Martinelli (Confermato – 1988) (24/2)

45 - Erasmo Mulè (Proveniente dal Cesena – 1999) (18/1)

14 - Stefano Scognamillo (Confermato – 1994) (32/2)

3 - Alberto Tentardini (Confermato – 1996) (14/0)



CENTROCAMPISTI

10 - Francesco Bombagi (Confermato – 1989) (27/5)

88 - Antonio Cinelli (Confermato – 1989) (28/0)

18 - Andrea Ghion (Proveniente dal Perugia – 2000) (1/0 + 12/0 nel 2021/2022)

77 - Panos Katseris (Proveniente dalla Nuova Florida – 2001) (17/6 + 5/0 nella Cavese)

20 - Simone Pontisso (Proveniente dal Pescara – 1997) (16/0 + 14/0 nel Vicenza)

7 - Gabriele Rolando (Confermato – 1995) (16/1)

24 - Dimitrios Sounas (Confermato – 1994) (16/3 + 2/0 nel Perugia)

8 - Luca Verna (Confermato – 1993) (35/1)

6 - Nana Welbeck (Confermato – 1994) (25/0)



ATTACCANTI

28 - Tommaso Biasci (Confermato – 1994) (16/7 + 8/1 nel Padova)

99 - Pietro Cianci (Confermato – 1996) (31/4)

21 - Alessio Curcio (Proveniente dal Foggia – 1990) (35/12)

9 - Pietro Iemmello (Confermato – 1992) (12/6 + 1/0 nel Frosinone)

92 - Mario Situm (Proveniente dal Cosenza – 1992) (30/2 + 1/0 nella Reggina)

27 - Jari Vandeputte (Confermato – 1996) (34/7)