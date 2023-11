Il Cerignola ritrova Malcore e i tre punti: battuto il Catania al Monterisi

Serie C Girone C

Basta una rete del ritrovato Malcore all'Audace Cerignola per superare il Catania e riconquistare i tre punti che mancavano dal 21 ottobre scorso (2-0 sul Latina). Una vittoria preziosa, quella degli ofantini, che per una notte si ritrovano nuovamente in zona playoff e riguadagnano certezze dopo il punto conquistato nelle tre precedenti gare.

Continua, invece, il momentaccio del Catania, attualmente fuori dalla zona playoff con la miseria di 15 punti conquistati, troppo pochi per le ambizioni d'alta classifica coltivate a inizio stagione. L'ha decisa Malcore, rilanciato dal 1' da mister Tisci. L'attaccante ritrova il gol che mancava addirittura dal 9 settembre (2-2 a Sorrento).

La rete decisiva è giunta allo scoccare dell'ora di gioco, su una palla persa dai siciliani: il bomber gialloblu è stato lesto a deviare in rete l'assist dalla corsia sinistra di D'Andrea. Lo stesso Malcore era andato in gol al 20' del primo tempo, annullato però per posizione di fuorigioco. Prossimo impegno per la squadra di Tisci, domenica prossima, quando l'Audace andrà a far visita al Potenza.

Audace Cerignola-Catania 1-0: il tabellino

AUDACE CERIGNOLA (4-3-2-1) Krapikas; Rizzo, Ligi, Martinelli, Russo (46’st Tentardini); Coccia (41’st Bianco), Tascone, Ruggiero; D’Ausilio, D’Andrea (40’st Sosa); Malcore (46’st Neglia). A disposizione: Fares, Trezza, Allegrini, Bianco, Prati, Gonnelli, Vitale, De Luca, Ghisolfi, Carnevale. Allenatore: Tisci

CATANIA (4-3-3) Bethers; Rapisarda, Silvestri, Lorenzini, Castellini; Zammarini (30’st Deli), Quaini, Rocca (24’st Chiarella); Chiricò (30’st Zanellato), Sarao (30’st Dubickas), Bocic (12’st De Luca). A disposizione: Albertoni, Curado, Maffei, Zanellato, De Luca, Mazzotta, Bouah, Dubickas, Deli, Chiarella. Allenatore: Zeoli

Arbitro: Ancora di Roma 1

Assistenti: Renzullo di Torre del Greco – Bianchi di Pistoia

Quarto ufficiale: Grieco di Ascoli Piceno

Marcatori: 14’st Malcore (AC)

Ammoniti: Tascone (AC), Silvestri (CT), Bianco (AC), Lorenzini (CT)