Audace Cerignola: in attesa dei colpi di mercato in entrata si pensa alle uscite

L'Audace Cerignola, al momento, non ha battuto colpi di mercato in entrata. Stessa cosa il Catanzaro (che non ne ha minimamente bisogno) e la Juve Stabia dell'ex "diesse" del Foggia Beppe Di Bari. Il che, nel caso dei cerignolani, non è sintomo di inoperosità, ma di consapevolezza che si è lavorato bene in estate e che si prenderanno, eventualmente, elementi che siano funzionali alla buona rosa già a disposizione di mister Pazienza o che possano garantire un salto di qualità ulteriore. Di certo il direttore sportivo Elio Di Toro ha ancora una volta dimostrato di saper fare il suo mestiere, operando bene e con la tranquillità di avere alle spalle una società solida. Magari il patron Grieco vorrebbe legittimamente dar sfogo alla sua ambiziosa esuberanza - ne ha le capacità economiche per poterlo fare del resto - ma il "sapiente" Di Toro sa che non c'è fretta e bisogna costruire un progetto solido e duraturo nel tempo. I gialloblu, del resto, sono in zona play-off e presumibilmente ci resteranno senza problemi. Poi si giocheranno le loro carte, con la serenità di non avere ansia da prestazione per questa stagione. Il che contribuirà a fare del Cerignola una mina vagante anche nel torneo post campionato dedicato al quarto posto al sole per la Serie B.

Nel frattempo si registrano partenze di elementi che non hanno trovato spazio nella prima parte di questa stagione. Giuseppe Montaperto, attaccante classe 2000 tesserato dagli svincolati a campionato iniziato, è passato alla Viterbese. Cristian Basile, difensore classe 2003 e reduce da un brutto infortunio nella passata stagione, ha fatto ritorno alla Spal che lo ha girato alla Cavese. Vincenzo Farucci, anch'egli difensore classe 2003 tesserato a stagione iniziata dagli svincolati, si è trasferito al Molfetta assieme a Paolo Bianco, difensore classe 2003, tornato dal prestito al Cjarlins Muzane nella prima parte di questa stagione. Per entrambi si tratta di una cessione in prestito alla compagine molfettese. A queste partenze si aggiungono quelle dell'attaccante classe 2001 Marco Bingo, ceduto al Vado a novembre, e quella di Gianmarco Mancarella, centrocampista classe 2002, ceduto al Brindisi a ottobre.