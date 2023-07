Un esterno promettente torna al Cerignola

Serie C Girone C

Su Christian Basile il "diesse" Elio Di Toro ha sempre puntato. Arrivò dal Sorrento in Serie D dopo 26 presenze e un gol al suo esordio tra i professionisti nella stagione 2020/2021, distinguendosi tra i migliori under della categoria. Con in Cerignola, sempre in D, 13 presenze e un gol nella stagione della promozione dell'Audace, prima che la rottura del legamento crociato lo costringesse a un lungo stop. Nel mercato di riparazione dello scorso gennaio, il terzino destro scuola Spal è passato in prestito alla Cavese con cui ha potuto riprendere il ritmo partita con 14 presenze complessive tra campionato, Coppa e play-off nel girone H di Serie D.