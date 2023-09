Il Brindisi sogna per sei minuti, poi viene fuori l’Audace: primo successo per il Cerignola

Serie C Girone C

Sei minuti, il tempo in cui il Brindisi ha messo in difficoltà l’Audace, realizzando prima il vantaggio, poi sognando addirittura il raddoppio (annullato a Lombardi per un fallo in attacco). Poi è uscito il vero Cerignola. La squadra di Tisci trova il primo successo in campionato con una prova di forza, da squadra che vuole recitare un ruolo da protagonista anche in questa stagione.

Tre a uno il punteggio finale, che racconta la bontà della prestazione dei padroni di casa, a disagio solo nei primi minuti, quelli coincisi con il vantaggio del Brindisi, ma bravi a reagire prontamente, con la testa e la qualità. Tanta ce n’è stata nelle due reti con le quali gli ofantini l’hanno ribaltata: bello il piattone di D’Andrea a edulcorare una deliziosa fuga con dribbling sull’out mancino di Zak Ruggiero (tra i migliori), altrettanto pregevole il diagonale di D’Ausilio – ben imbeccato dallo stesso D’Andrea – a conclusione di una perfetta ripartenza. Il Brindisi non è dispiaciuto soprattutto nel primo tempo.

La partenza a ritmi sostenuti ha trovato subito il riscontro con il gol di Valenti, giunto al termine di un’ottima triangolazione con Lombardi. L’11 brindisino ha poi trovato anche la rete del raddoppio, ma la spinta su Ligi al momento dello stacco di testa è stata considerata illecita dal direttore di gara. Dopo il 2-1 il Cerignola ha preso in mano le redini del match proseguendo il controllo anche nella seconda frazione. Mister Danucci ha provato con Fall e Ganz ad alzare la pericolosità offensiva dei suoi, senza trovare gli auspicati riscontri.

Più decisivi i cambi di Tisci, in particolare quelli di Ghisolfi e Sosa, protagonisti nell’azione del terzo gol in pieno recupero, con l’argentino lesto a recuperare palla a ridosso dell’area e a servire al classe 2002 la gioia del primo gol tra i professionisti. Lo stesso Ghisolfi aveva propiziato l’espulsione per doppia ammonizione di Bizzotto alla mezz’ora della ripresa e divorato un gol sotto porta pochi minuti prima del tris. Per il Cerignola è il primo successo stagionale dopo due pareggi. Gli ofantini salgono a 5 punti, mantenendo l’imbattibilità con Latina, Juve Stabia e Turris. Fra tre giorni si torna in campo: per la squadra di Tisci impegno allo ‘Scida’ di Crotone.

Audace Cerignola-Brindisi 3-1: il tabellino

AUDACE CERIGNOLA (4-3-2-1): Krapikas; Russo, Martinelli, Ligi, Tentardini (27'st Rizzo); Tascone (19'st Ghisolfi), Capomaggio, Ruggiero (27'st Sainz Maza); D'Ausilio (18'st Sosa), D'Andrea; Malcore (45'st Vitale). A disposizione: Fares, Trezza, Allegrini, Bianco, Carnevale, Coccia, De Luca, Gonnelli, Neglia. Allenatore: Tisci

BRINDISI: Saio, Valenti, Gorzelewski, Bizzotto, Nicolao; Lombardi (15'st Mazia), Malaccari, Albertini (De Feo), Petrucci; Bunino (15'st Fall), Moretti (16'st Ganz). A disposizione: Albertazzi, Auro, Bellucci, Cancelli, Cappelletti, Ceesay, Costa, De Angelis, Golfo, Monti. Allenatore: Danucci

Marcatori: 9'pt Valenti (B), 15'pt D'Andrea (AC), 26'pt D'Ausilio (AC), 47'st Ghisolfi (AC)

Ammoniti: D'Ausilio (AC), Tascone (AC), Krapikas (AC), Malcore (AC), Ligi (AC), Albertini (B), Bizzotto (B)

Espulsi: 29'st Bizzotto (B) per doppia ammonizione