L’Audace stoppa il Benevento, ma non sa più segnare: altro 0-0 al ‘Monterisi’

Serie C Girone C

Un bel risultato per la prestazione e la caratura dell’avversario. Resta, però, il rammarico per l’ennesimo pareggio, il sesto in campionato (nelle prime sette gare), quarto di fila. Sono tre consecutivi, invece, le partite terminate a reti bianche. Il segnale che fare gol alla squadra di Tisci non è semplice, ma che la fase offensiva abbia qualcosa da rivedere. Un gol segnato nelle ultime quattro gare è un dato che non può non preoccupare.

Contro le ‘streghe’ il Cerignola ha sofferto un po’ nella prima frazione – Krapikas decisivo su Simonetti al 36’ nella occasione più ghiotta per gli ospiti – preferendo agire di rimessa, mentre ha fatto la partita e costruito diverse chance nella ripresa. Al 35’, la occasione più clamorosa, capitata sui piedi di D’Ausilio, fermato da un grande intervento di Paleari. A seguire, anche le conclusioni di Capomaggio e Leonetti, che fanno tremare il Benevento e sperare (invano) i tifosi di casa.

Il pari consente al Benevento di mantenere la prima piazza accanto alla sorprendente Juve Stabia, che però ha una partita in meno (giocherà martedì a Brindisi). Il Cerignola mantiene l’imbattibilità in campionato, ma scivola al decimo posto. Prossimo appuntamento, in trasferta contro il Monterosi, ultimo in classifica e reduce da quattro sconfitte consecutive.

Audace Cerignola-Benevento 0-0: il tabellino

AUDACE CERIGNOLA (4-3-2-1) Krapikas; Russo (81' Rizzo), Capomaggio, Malcore, Ligi, D'Andrea (81' Leonetti), Sainz-Maza (29' Ghisolfi), Tentardini, Ruggiero (67' Tascone), Sosa (67' D'Ausilio), Martinelli. A disposizione: Fares, Trezza, Allegrini, Coccia, Bianco, , Prati, Gonnelli, Vitale, Carnevale, Neglia. Allenatore: Ivan Tisci

BENEVENTO (3-4-2-1) Paleari; El Kaouakibi, Karic, Ciano (54' Improta), Ferrante, Pinato (6' Agazzi), Simonetti (75' Benedetti), Berra, Talia, Pastina, Tello (75' Bolsius). A disposizione: Nunziante, Manfredini, Alfieri, Masciangelo, Kubica, Marotta, Rillo, Viscardi, Terranova, Carfora, Capellini.

Allenatore: Matteo Andreoletti

Ammoniti: Ligi (AC)

Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano

Assistenti: Roberto Allocco di Alba-Bra e Andrea Cravotta di Città di Castello

Quarto Ufficiale: Gianluca Renzi di Pesaro