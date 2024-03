La gemma di Ruggiero e le prodezze di Barosi non bastano, Gori riacciuffa il Cerignola: pari con l'Avellino

Come spesso accade, il risultato che serve di meno alle due squadre è poi quello che va a verificarsi. Audace Cerignola e Avellino si spartiscono la posta in palio, ma è un pareggio che scontenta tutti, seppur giusto per quanto visto in campo. Perché non spezza la striscia senza vittorie dell'Audace e taglia definitivamente fuori dai giochi per la corsa al primo posto la formazione dell'ex Pazienza, a -8 dalla capolista Juve Stabia (con una gara in più) e, peraltro, raggiunta in classifica dal Taranto.

PRIMO TEMPO - Per la sua prima volta da ex, Pazienza decide di giocarsela con il nuovo modulo. Un 4-3-3 che a seconda delle situazioni di gioco si tramuta in 4-1-4-1 quando i due esterni si posizionano in linea con le mezzali. La mossa a sorpresa è l'argentino Llano che si piazza in mediana sul centrodestra. L'altro grande ex, D'Ausilio, va a completare il tridente con Sgarbi a destra e Gori al centro. Poche sorprese in casa Audace: Tisci si affida al collaudato duo di rifinitori D'Andrea-Leonetti alle spalle di bomber Malcore, mentre Vuthaj (non al meglio) parte dalla panchina, dove si rivede anche il portiere Krapikas, dopo l'infortunio. Il suo sostituto Barosi, saprà non farlo rimpiangere.

La partita vive di fiammate in mezzo a tante interruzioni. Due delle quali vedono protagonista Sainz Maza, vittima di un guaio muscolare al quale si deve arrendere al 20' (dentro Tascone). Prima, però, si registrano due occasioni in avvio, una parte parte: al 3' bello spunto centrale di Tentardini che imbecca Leonetti, la conclusione dell'attaccante viene deviata da un difensore, costringendo Ghidotti a distendersi per deviare in angolo. Sei minuti più tardi, è Rigione, nell'area opposta, a sfiorare il vantaggio sugli sviluppi di un corner. Nel complesso, meglio l'Audace, bravo soprattutto ad armare la velocità degli esterni bassi e dei tre giocatori d'attacco. Più macchinosa la manovra dell'Avellino, che riesce a rendersi pericoloso solo su calcio piazzato. A spezzare l'equilibrio è una prodezza balistica: l'autore è Zak Ruggiero, che capitalizza al meglio una palla recuperata sulla trequarti da D'Andrea e pesca il jolly della domenica. Nulla può Ghidotti sulla fiondata che si infila sotto la traversa. La reazione degli irpini, tanto per cambiare, arriva sempre e solo sulle situazioni da fermo. E qui è Barosi a salire in cattedra: al 37' è attento sulla punizione di Liotti; nel recupero è straordinario sulla conclusione di Rigione, respinta con i piedi.

SECONDO TEMPO - L'Avellino cambia marcia, cosa evidente sin dai primi secondi. Al 1' la squadra di Pazienza potrebbe già segnare, quando Tentardini trattiene Sgarbi in area e viene punito dall'arbitro. Dagli undici metri l'attaccante si fa ipnotizzare da Barosi. La furia dei biancoverdi non dura molto. Pazienza prova a rimettere in corsa i suoi attingendo alla panchina. Con Russo, Cionek e Marconi (out D'Ausilio, Llano e Liotti) il tecnico sanseverese passa al 4-4-2. Gli ultimi due cambi precedono di un giro di lancetta il pari di Gori. Bella la giocata del centravanti scuola Fiorentina, che in un lampo controlla il pallone ricevuto da Cionek, e calcia all'angolino alla destra di Barosi. Curiosità: Gori non segnava dalla sfida allo 'Zaccheria' contro il Foggia. La Capitanata è una sua evidente fonte di ispirazione. L'Avellino ci crede, e serve ancora un prodigio di Barosi per negare a Rocca la gioia del gol vittoria. Finisce 1-1. Per il Cerignola la striscia senza vittorie prosegue; l'Avellino vede, forse, svanire definitivamente le chance di acciuffare la Juve Stabia.

Audace Cerignola-Avellino 1-1: il tabellino

AUDACE CERIGNOLA (4-3-2-1) Barosi; Russo, Allegrini, Visentin, Tentardini (27’st Coccia); Ruggiero, Capomaggio, Sainz Maza (20’pt Tascone); Leonetti (27’st Ghisolfi), D’Andrea; Malcore. A disposizione: Krapikas, Pinnelli, Bianco, Bianchini, Bezzon, Gonnelli, Carnevale, Vuthaj. Allenatore: Tisci

AVELLINO (4-3-3) Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Frascatore, Liotti (30’st Marconi); Llano (30’st Cionek), Palmiero, Rocca; Sgarbi (42’st Ricciardi), Gori (42’pt Dall’Oglio), D’Ausilio (22’st R. Russo). A disposizione: Pane, Pizzella, Tito, Mulè, Pezzella, Tozaj. Allenatore: Pazienza

Arbitro: Cavaliere di Paola

Assistenti: Catani di Fermo – Pinna di Oristano

Quarto ufficiale: Di Cicco di Lanciano

Marcatori: 32’pt Ruggiero (AC), 32’st Gori (AV)

Ammoniti: Cancellotti (AV), Visentin (AC), Tentardini (AC), Liotti (AV), Capomaggio (AC), Coccia (AC)