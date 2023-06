L'ennesima beffa per il Foggia: società attende esito sul Lecco, ma in B ci andrebbe il Brescia

Soltanto quattro giorni sono passati dall’amaro epilogo (per il Foggia) dei playoff di serie C, eppure sembra una eternità. In quattro giorni la Foggia pallonara, ha visto prima infrangersi il sogno di riabbracciare la seconda serie quattro anni dopo l’infausto pomeriggio di Verona, per poi ritrovarsi senza la guida tecnica in seguito all’addio di mister Rossi. Delusioni che nelle ultime ore hanno ceduto il posto anche all’ennesimo beffardo paradosso al quale il calcio italiano, sempre più accartocciato nelle sue contraddizioni, è ormai avvezzo da anni.

Quella di martedì 20 giugno, infatti, è stata una giornata campale per i club professionistici (Foggia incluso), chiamati a presentare la domanda di iscrizione al campionato di riferimento. Tra queste vi è naturalmente il giustiziere del Foggia, il Lecco del patron Di Nunno. Epperò, il futuro della società lombarda resta una incognita e la sua partecipazione al prossimo campionato di serie B ancora in forte dubbio.

Oggetto della questione è l’impianto sportivo nel quale la squadra dovrà disputare le gare casalinghe. Il ‘Rigamonti-Ceppi’ non possiede i requisiti per poter ospitare gare di serie B, ragion per cui la società lecchese, dopo aver sondato diverse alternative, ha inserito lo stadio ‘Euganeo’ di Padova – nella documentazione allegata alla domanda di iscrizione – come impianto temporaneo in cui giocare le gare casalinghe, in attesa che al ‘Rigamonti-Ceppi’ si completino i lavori di ammodernamento necessari.

Tuttavia, l’autorizzazione della Prefettura di Padova sarebbe arrivata fuori tempo massimo. Il busillis sta tutto lì. Come riportano i colleghi di LeccoToday, la società lombarda è convinta di aver ottemperato a tutti gli impegni, ivi compresa la fideiussione da 800mila euro indispensabile per l’iscrizione. Ma il pericolo esclusione è piuttosto elevato. La vicenda è oggetto delle attenzioni quasi morbose del Brescia. Il motivo è semplice: il club di Cellino sarebbe il primo ad avere diritto alla riammissione nel caso in cui il Lecco venisse escluso dalla serie B. E il Foggia?

Le angosce dei lecchesi non produrrebbero alcun beneficio tra i tifosi rossoneri che, anzi, vivrebbero una seconda beffa, dopo quella maturata sul campo anche per i tanti controversi episodi arbitrali (in particolare quelli verificatisi nella gara dello ‘Zaccheria’) nella doppia finale. Il regolamento della Figc, infatti, in tema di riammissioni e ripescaggi parla chiaro. La priorità è data alle prime, e quindi qualora il Lecco non si iscrivesse al campionato, il buco sarebbe colmato dal Brescia, retrocesso dopo aver perso il playout con il Cosenza. Le cose non cambierebbero anche se la Reggina (altra squadra a rischio per l’elevata massa debitoria, il cui futuro dipenderà dal parere della Covisoc) dovesse subire un destino analogo.

In pratica, il Foggia potrebbe ambire al ripescaggio solo se al campionato di serie B non riuscissero a iscriversi cinque squadre. Una situazione paradossale anche alla luce della norma n.49 delle Noif che stabilisce che dalla serie C debbano salire quattro squadre, le vincitrici dei tre gironi e la vincitrice dei playoff. E che, di fatto, sarebbe disattesa qualora il Brescia prendesse il posto del Lecco. Uno scenario che renderebbe il lungo torneo dei playoff appena conclusosi (e peraltro iniziato in ritardo per la vicenda Siena) alla stregua di una rassegna amichevole d’estate.

Si spiega da sé, pertanto, il silenzio dietro il quale si è trincerato il Foggia. Il club rossonero potrebbe anche decidere di presentare un ricorso (le chance di un eventuale accoglimento sono pressoché nulle), ma prima occorre attendere i responsi ufficiali.

Si è invece già mosso il consigliere regionale Joseph Splendido, che ha depositato un nuovo ricorso presso la Figc e l’Aia, sia per segnalare ulteriori episodi ai danni del Foggia durante la finale di ritorno, ma anche per “denunciare la ventilata applicazione di un regolamento sportivo capestro che vanificherebbe, di fatto, l'utilità stessa dello svolgimento dei stessi play off”. Da par suo, il Lecco sarebbe pronto a impugnare l’eventuale esclusione dalla serie B appena riconquistata dopo mezzo secolo, dando il via a una estate che è appena iniziata, ma si preannuncia già infuocata.