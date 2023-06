Arriva l’ok della Covisoc, il Lecco è in B: esclusa la Reggina

Si attendono conferme ufficiali, ma le prime indiscrezioni sono favorevoli al Lecco. La Covisoc, infatti, avrebbe dato l’ok alla domanda di iscrizione dei blucelesti, mentre sarebbe stata bocciata quella della Reggina per inadempienze economiche non del tutto sanate. L’esclusione della società calabrese spianerebbe le porte alla riammissione del Brescia, che in base alle controverse norme delle Noif avrebbe avuto la priorità anche in caso di esclusione del Lecco, nonostante sia stato stabilito che quattro squadre debbano salire dalla terza alla seconda serie. Come si ricorda, la potenziale esclusione della società bluceleste era legata alla questione stadio.

Il ‘Rigamonti-Ceppi’ non è idoneo a ospitare gare di serie B, ragion per cui nella documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, il club lombardo avrebbe dovuto inserire un impianto alternativo, identificato nell’Euganeo di Padova. Il ritardo della Prefettura nel concedere il nulla osta, ha messo in pericolo la posizione della squadra vincitrice dei playoff in finale con il Foggia.

Ma la situazione è cambiata allorquando alcuni giorni fa sono spuntate due pec inviate dal club alle Leghe per chiedere una proroga sui tempi di consegna della documentazione relativa allo stadio. Un ritrovamento che si è rivelato determinante per il verdetto della Covisoc. A questo punto, con la conferma del Lecco in B, le possibilità, già remote, per il Foggia di sperare in un ripescaggio attraverso il ricorso al Tar o al Consiglio di Stato si esauriscono. Con l’esclusione della sola Reggina – squadra che ha disputato l’ultima stagione in serie B – il Brescia avrebbe diritto totale alla riammissione.