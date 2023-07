Il Lecco è in serie B, ok dal Consiglio Federale: esclusa la Reggina

Ora è ufficiale: il Lecco è in serie B. Il Consiglio Federale ha riammesso la società lombarda, temporaneamente esclusa nei giorni scorsi in seguito alle criticità rilevate dalla Covisoc in merito alla domanda di iscrizione al campionato cadetto.

Il problema, come è noto, riguardava la documentazione relativa all’impianto indicato per la disputa delle gare casalinghe, ovvero l’Euganeo di Padova, scelto al posto del ‘Rigamonti-Ceppi’ di Lecco, ritenuto non idoneo. La documentazione fu presentata dopo il 20 luglio, termine ultimo per poter presentare la domanda di iscrizione, facendo venire meno la “perentorietà” richiesta.

Tra le eccezioni mosse dalla società, la pec inviata prima del 20 luglio nella quale si formalizzava la richiesta di proroga, rimasta senza risposta. Motivazioni che per il Consiglio Federale sono state ritenute congrue per l’ammissione al campionato cadetto, conquistato nella finale playoff vinta contro il Foggia. Per i rossoneri, a questo punto, le chance di sperare nel ripescaggio sono ormai ridotte al lumicino. L’eventuale ricorso del club rossonero era collegato alla esclusione del Lecco e contestuale riammissione del Brescia, che comunque ha riottenuto la serie B in seguito alla bocciatura definitiva della Reggina.