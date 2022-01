Secondo volto nuovo in casa Cerignola

L'Audace Cerignola rinforza ulteriormente il proprio reparto avanzato con l'arrivo di Nicola Ciccone, classe 1996, proveniente dal Legnago Salus, squadra militante nel girone A di Serie C.

Cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, nella stagione 2014/15, si conquista una maglia da titolare tra le fila della Cremonese, totalizzando, seppur giovanissimo, le prime 22 presenze in Serie C. Dopo i due anni a Cremona, Ciccone indossa le casacche di Messina, Gubbio, Catanzaro e Pergolettese sempre in Serie C. A gennaio 2021 la prima esperienza in Puglia con la maglia della Virtus Francavilla, condita da 16 presenze e tre gol. Nella prima parte di stagione undici presenze a Legnano e una apparizione in Coppa Italia di Serie C senza però andare mai a segno.