Secondo stop di fila per il Cerignola. Al "Monterisi" vice l'Altamura

Il Cerignola perde la seconda partita consecutiva in campionato e nell’arco di quattro giorni. Stavolta è l’Altamura a passare violando per la prima volta il “Monterisi” in questa stagione riuscendo a centrare anche la prima vittoria stagionale in campionato. La contesa si apre con un tentativo dalla distanza di Ziello che Tricarico devia in corner. Il Cerignola risponde con Agnelli che gira a rete una palla proveniente da calcio d’angolo ma Giuliani sventa. Ancora Zerbo per i murgiani, stavolta dalla destra, ma il suo pericoloso tiro a giro viene deviato dal portiere cerignolano che si produce in una parata super. Nella ripresa passano i biancorossi con un tiro di Molinaro deviato da Sirri che spiazza Tricarico. L’Audace potrebbe pareggiare grazie a un penalty concesso dall’arbitro per atterramento di Malcore, da parte di Mattera, in area barese ma lo stecco Malcore sbaglia dal dischetto: Giuliani para. Sugli sviluppi Malcore frana addosso al portiere altamurano. Ne nasce un parapiglia tra i calciatori delle due squadre all’esito del quale l’arbitro manda anzitempo negli spogliatoi Malcore e Ziello. Successivamente il Cerignola ci prova con Loiodice ma la palla termina di poco alta sulla traversa. Nel finale Tedesco per l’Altamura prova a sorprendere Tricarico con un tiro dalla distanza ma il portiere riesce a sventare. Poi Russotto, dopo una percussione personale, manda di un soffio a lato per i biancorossi.

Sicuramente deluso mister Michele Pazienza che a fine gara non rilascia dichiarazioni ma che si aspettava ben altra prestazione da parte dei suoi. Tuttavia il Team Altamura non ha giocato semplicemente di rimessa ma ha cercato di imporsi sul sintetico di Cerignola e ciò, probabilmente, ha sorpreso i gialloblu. Ora ci sarà il tempo per riordinare le idee e lavorare su quegli aspetti su cui Pazienza si aspetta dei miglioramenti. Di certo è necessario riprendere subito la marcia per una squadra costruita per vincere il campionato e che due sconfitte di fila non poteva sicuramente permettersele.