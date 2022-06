Secondo colpo per il Pietramontecorvino

Secondo colpo di mercato per il Pietramontecorvino che allarga la colonia di ex lucerini che faranno parte della squadra rossonera nella prossima stagione di Eccellenza molisana. Dopo mister Fabrizio Di Fumeri e il trequartista Mauro De Rita, la società rossonera annuncia l'ingaggio dell'attaccante Luigi Balletta, classe 1994, cinque gol in 20 apparizioni nell'ultimo torneo di Promozione pugliese con gli svevi. Per Balletta si tratta di un ritorno poiché ha già giocato con i petraioli nel 2018/2019. Cresciuto nelle giovanili lucerine, Balletta, nel corso della sua carriera, ha indossato anche le casacche di Boca San Lazzaro, Pianorese, Ascoli Satriano, San Severo, Sporting Ordona e Real Siti.