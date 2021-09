Seconda sconfitta consecutiva per l'Atletico Torremaggiore a Ripalimosani

Seconda sconfitta di fila per l’Atletico Torremaggiore di mister Luigi Acquafresca. Dopo aver perso di misura in casa all’esordio per 1-2 contro il l’Atletico San Pietro in Valle (gol torremaggiorese di Iacobazzi, ndr), ieri pomeriggio i rossoblu hanno perso nettamente per 3-0 sul campo del Ripalimosani. Mister Acquafresca ha schierato i suoi uomini con il 3-5-2, facendo esordire il portiere classe 2002 Stabilito l'esterno classe 2003, Rubino. Stabilito tra i pali, Donatacci, Pettolino e Celeste in difesa; Lupardi, Santarelli, Acquafresca, Carchia e Rubino a centrocampo; Orsi e Guerrieri in avanti. Questa la formazione scesa in campo in Molise. Primo tempo equilibrato con un paio di occasioni create dai torremaggioresi che pure hanno sfiorato il vantaggio. Doccia fredda al 44° con Gala che porta in vantaggio i padroni di casa grazie a una incomprensione difensiva torremaggiorese. Nel secondo tempo l’Atletico riparte bene sfiorando anche il pareggio. Ma al 25° Marinelli, centrocampista locale, vede Stabilito fuori dai pali e lo punisce da centrocampo con un pallonetto. Nel finale ancora Gala sigla su rigore il gol del definitivo 3-0.



Domenica prossima Torremaggiore atteso dalla sfida casalinga contro il Termoli. Nel mezzo l’impegno di mercoledì in Coppa Puglia dove mister Acquafresca opterà per una formazione caratterizzata dalla presenza di under e di elementi che hanno avuto meno spazio nelle prime due uscite di campionato.